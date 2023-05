Lucas se operó el lunes de la fractura en la cara que sufrió en los instantes finales del partido contra el Alcorcón y el martes por la mañana ya estaba en Abegondo entrenándose. El domingo, horas después de que los médicos dictaminasen que también se había partido el rostro como su compañero Quiles, había prometido que haría todo lo posible para estar en el encuentro del fin de semana, pero finalmente no ha podido cumplir esa promesa. No ha sido porque no haya querido, sino por recomendación de los médicos para evitar comprometer su final de temporada.

Su posible participación contra el Linares se presentaba como demasiado prematura después de la intervención quirúrgica a la que fue sometido para corregir la lesión en la cara y podía comprometer incluso la participación del delantero en el tramo final de la temporada a pesar de la máscara de protección con la que tenía previsto jugar en Linarejos. Los servicios médicos deportivistas desaconsejaron así que Lucas fuera incluido en la convocatoria para el encuentro y ahora Óscar Cano se encuentra con que tendrá que disputar el partido sin sus dos mejores bazas ofensivas. Así se hicieron las máscaras de Lucas y Quiles: escaneo facial antes de la operación, impresión 3D y en un día llegaron desde Huesca El entrenador blanquiazul pierde de un plumazo más de la mitad de su arsenal atacante. Entre Quiles y Lucas, sumados goles y asistencias, han participado en casi dos tercios de los tantos del equipo y la fatalidad ha hecho que se hayan lesionado en circunstancias parecidas. Los dos han tenido que pasar por el quirófano para corregir las fracturas en la cara que han sufrido recientemente, Quiles en Córdoba hace dos semanas y Lucas la pasada contra el Alcorcón. Los dos han mostrado su voluntad de regresar lo antes posible, pero los médicos han tratado de poner cautela para evitar que sus lesiones se agraven y su ausencia se prolongue más de lo previsto. La intención de Quiles es regresar contra el Pontevedra en el último partido, pero no está claro que el deseo del onubense pueda cumplirse. Lucas apunta al Algeciras la próxima semana si su evolución lo permite. Villares, baja de última hora por un esguince de tobillo Diego Villares se cayó de la convocatoria para el partido contra el Linares debido a un esguince en su tobillo derecho. El centrocampista no se pudo ejercitar con normalidad en los dos últimos entrenamientos de la semana y el club informó de que padecía una lesión que le impidió viajar con el equipo a Linares. Villares está así pendiente de su evolución para los dos últimos compromisos de la temporada antes de un hipotético play off de ascenso. El centrocampista es uno de los jugadores más utilizados por Óscar Cano en sus alineaciones y de los que acumula más minutos, pero su final de temporada está ahora comprometido por un esguince inoportuno que le impedirá disputar el encuentro de hoy en Linarejos.