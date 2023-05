Óscar Cano dijo tras el partido de Linares que se ve con fuerzas para guiar al Deportivo al objetivo del ascenso, vía play off. Asegura que ha vivido situaciones similares a lo largo de su carrera y que esa experiencia le sirve para encarar con entereza el gris panorama actual del Dépor. “Por supuesto que me siento fuerte porque me ha pasado muchas veces”, aseguró tras perder en Linarejos. Cuestionado sobre si peligra su continuidad en el banquillo, evitó profundizar: “Las preguntas que no son para mí, no me las debéis hacer a mí”.

A su juicio, “no cambia nada de una semana para otra” pese a la derrota ante el Linares. “Al no ganar al Alcorcón ya sabíamos que era difícil ser primeros. No pasa nada. Hay que asumir las cosas como vienen. Hemos luchado hasta el final por ser primeros, algo que el año pasado no ocurrió. Parece que el play off es descender, pero este equipo también puede ascender a través del play off”. Las sensaciones son globales, no son 30 minutos de la segunda parte —apuntó sobre el “desastre” blanquiazul tras el descanso— y las sensaciones mucho más globales tienen mucho que ver con que el equipo no ha estado bien fuera de casa”.

Tras perder en Linarejos vio al secretario técnico, Carlos Rosende, y a su adjunto, Juan Giménez, que como el entrenador también estaban “enfadados” por el desenlace, pero no le transmitieron ningún mensaje sobre su futuro, ni en un sentido ni en el otro. “No me han dicho nada, ni en una dirección ni en la otra. Es una conversación que no se ha dado”, zanjó en referencia a que no hablaron sobre su continuidad en el banquillo.

Se siente con fuerzas, aunque es consciente de la incertidumbre que rodea al cargo de técnico de fútbol. “Los entrenadores sabemos que estamos en los sitios y estamos de paso. La semana pasada nos quedamos prácticamente sin opciones de primer puesto pero me fastidia [la derrota] porque hemos podido alcanzar la tercera plaza y es importante quedar lo mejor situados”, apuntó de cara al play off. “Lo que me corresponde es desde ya recuperar al vestuario, hacer dos buenos partidos y afrontar de la mejor manera el play off”, argumentó Cano.

Sobre el desarrollo del encuentro ante el Linares, cree el granadino que al Dépor le volvió a pasar lo de “siempre” en sus desplazamientos. Por eso se va “muy enfadado y contrariado”. “Uno no sabe lo que hacer como visitante. Lo hemos probado todo. Hemos puesto todo lo que había y no nos ha dado. Cuando nos meten un gol parece que vamos perdiendo 3-2 y suceden cosas que no tienen mucho sentido, pérdidas de balón que no son propias de estos jugadores con la calidad que tienen. Me voy enfadado. La segunda parte ha sido horrible”, recalcó en su análisis Cano tras otra nueva derrota fuera. “Siempre nos pasa lo mismo, con independencia de quiénes estén en el campo”, insistió sobre el habitual desenlace de los partidos a domicilio.

En su opinión, se pudo “llegar al descanso con un resultado más abultado” que el 0-2 que registró el marcador en el intermedio, pero tras el paso por los vestuarios el Dépor estuvo “fatal a todos los niveles”. A la afición blanquiazul, solo puede decirle que “por ganas, por entusiasmo y por intentar hacer las cosas de manera diferente para tener otros resultados como visitante, no va a quedar”.