Diego Villares coincidió con Rubén de la Barrera en que la primera mitad fue del Pontevedra y la segunda, del Deportivo. “En la primera parte nos costó un poco más y en la segunda creo que tuvimos el dominio. Fue una pena ese gol. Al final pudimos marcar algún gol más y el resultado es el que es”, comentó sobre el 1-1 en Pasarón.

El centrocampista, como todos los deportivistas, se marchó del estadio granate con un “mal sabor de boca por Alberto” debido a la lesión que sufrió Quiles tras reaparecer en la recta final ante el Pontevedra. “Me sabe mal por él, ahora que estaba volviendo a reaparecer y volvía a jugar. Hay que esperar a mañana”, afirmó ayer Villares en referencia a las pruebas a las que será sometido el punta andaluz.

El exfabrilista ya piensa en la eliminatoria de semifinales contra el Castellón, un rival ante el que se reencontrará con viejos compañeros como Borja Granero o Josep Calavera, con quien mantiene “muy buena relación del año pasado”. “Algún mensaje sí que hubo”, reconoció sobre el contacto con los jugadores del conjunto castellonense de cara al cruce en semifinales. Suele pasar que los exjugadores del Dépor acaban convirtiéndose en verdugos del equipo coruñés, pero Villares prefiere no reparar demasiado en esa cuestión. “Es una regla no escrita que siempre ocurre, pero es algo en lo que no nos podemos parar a pensar”, zanjó el vilalbés.