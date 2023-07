Fernando Soriano y el Deportivo entran en el último mes de planificación veraniega con la columna vertebral del proyecto conformada, con el 80% de los futbolistas que estarán en Abegondo el próximo mes de septiembre. Pero, aun así, quedan importantes matices y operaciones por afrontar. El director deportivo admite que pueden llegar “dos, tres o cuatro fichajes” que completarán todas las líneas, aunque con una prioridad clara. “El mercado nos irá marcando. Sabemos lo que queremos y lo que sí está claro es que estamos buscando un ocho o un seis. Ahí tenemos carencia de números”, apuntó de una zona en la que cuenta con el recientemente fichado José Ángel, Diego Villares e Isi Gómez.

Las incorporaciones llegarán, además, en los laterales y la punta de ataque. En posiciones ofensivas, ha quedado libre una vacante tras descartar a Arturo, como apuntó LA OPINIÓN hace dos días. “Su salida está encima de la mesa. Se le ha comentado que no se va a contar con él”, aseguró antes de adentrarse en las necesidades en la vanguardia, no tan perentorias como en el pivote. “Si se firmase algo, sería un perfil diferente a lo que tenemos. En la zona de arriba tenemos tres jugadores que pueden ocupar posición de delantero. Barbero, Lucas y Davo pueden jugar ahí. Puede ser que se busque un jugador más en esa posición”, reconoce. Una de las alternativas para una contratación que no es inminente es Max Svensson, un viejo conocido de Riazor que, finalmente, no tendrá sitio en el Espanyol: “Aquí hizo un gran papel, es una de las opciones. El mercado irá diciendo. Pero si me preguntan si se va a tomar una decisión pronto, pues ni con Max ni con ninguno. Los tiempos de la situación del mercado son largos y, por supuesto, estamos pendientes, pero ahora mismo estamos sin prisa, viendo situaciones”.

El Dépor reserva las fichas sub 23 para reforzar los laterales, aunque se está encontrando con dificultades en el mercado. Retuerta, un futbolista muy demandado en la categoría al que no ocupar ficha senior, gana enteros para quedarse en el equipo. Donde no habrá novedades en el centro de la zaga. Dani Barcia es un fijo. “Tiene el sitio asegurado, pero por mérito deportivo, no tiene nada que ver con su contrato. Si no lo quisiéramos, se tomarían decisiones. Está dando un nivel altísimo. Estamos en ese proceso de llegar a un acuerdo (para renovar). La idea es que continúe mucho tiempo. Parece calladito y tal, pero cuando mete el pie, mete el pie”, relata. La idea es tener una plantilla de 21 o 22 jugadores que puede de contar con tres porteros en la que ninguna de las joyas de la cantera saldrá cedida.

Pablo Vázquez, “en el mejor momento” El Deportivo llevaba varios años intentando fichar al central Pablo Vázquez y este verano, por fin, lo ha conseguido. El defensa explica las razones de haberle dado, en esta ocasión, el sí al equipo coruñés. “Los jugadores tomamos decisiones dependiendo de más o menos cuatro o cinco cosas: el tema deportivo, económico, personal, el momento y el proyecto. Y, quizás, este ha sido el año que me he encontrado con que he aunado más cosas. Por eso, creo que era el momento de venir al Deportivo. Llego en el mejor momento de mi carrera deportiva”, aseguró el que está llamado a ser el acompañante de Pablo Martínez en el centro de la zaga. Vázquez no esconde que también ha habido motivaciones sentimentales para acabar concretando su llegada al estadio de Riazor. “Cuando ves el escudo (del Deportivo), sabes lo que representa este club y te hace ilusión. Cuando me retire, podré decir que he jugador en el Dépor. Cuando firmas aquí te escribe un montón de gente conocida que su padre es del Dépor, que su hermano es de este club y eso te hace muchísima ilusión”, contó el ex del Cartagena. “Vengo acostumbrado a estructuras de salida de balón, de arriesgar, de filtrar balones, así que no me pilla por sorpresa el modelo que se quiere aquí y creo que puedo rendir también”, abundó sobre sus cualidades.