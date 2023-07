El Deportivo disputó esta mañana su primer amistoso veraniego en Abegondo, en realidad un entrenamiento más, pero con rival, el Fabril. Lo de menos son los resultados a estas alturas de la pretemporada pero el 2-2 final refleja los problemas que tuvo el primer equipo para demostrar su superioridad ante el filial. Yeremay, autor de un gol y una asistencia a Arturo, le dio algo de luz a una primera parte bastante gris del Dépor, que mejoró tras el descanso con tres de los nuevos, Davo, José Ángel y Barbero, muy participativos, al igual que Narro como improvisado lateral izquierdo. Kevin y el recién incorporado Marotías anotaron los tantos del Fabril.

Imanol Idiakez formó de inicio con el fabrilista Diego Gómez en la banda derecha del ataque y tras el descanso utilizó a otros tres del filial: el lateral diestro Álvaro, que cuajó una actuación notable derrochando potencia y desparpajo, más Jairo y Mella. En el equipo de Óscar Gilsanz destacó la reaparición de Tim Caroutas tras superar la grave lesión de rodilla que sufrió al inicio de la pasada campaña.

Kevin adelantó al Fabril en el minuto 4 al aprovechar un error de Isi y Arturo empató en el 21 para el Dépor a pase de Yeremay. El veterano delantero no encaja en el nuevo proyecto y el club ya le comunicó que tiene que buscarse una salida pero esta mañana demostró su profesionalidad tomándose muy en serio el amistoso. Poco antes del descanso, en el 44, Arturo devolvió la asistencia a Yeremay para que el canario anotara el 2-1. Nada más reanudarse el encuentro (m.50), el central Óscar Marotías, cuyo fichaje por el Fabril fue anunciado ayer por el club, batió a Mackay de falta directa al aprovechar el error de la barrera al moverse.

Davo conectó mucho y bien con Barbero, que impuso su poderío aéreo en un par de remates de cabeza, uno de ellos al palo, pero ya no hubo más goles. El Dépor, todavía falto de rodaje, no fue capaz de remontar ante un filial muy combativo y valiente a la hora de presionar arriba. Lo peor, que Pablo Vázquez y Kuki tuvieron que retirarse por problemas físicos. Balenziaga, con molestias en un abductor, no jugó. Tampoco el fabrilista Martín Ochoa, tocado en los isquiotibiales.

Ficha técnica:

Deportivo: Alberto (Mackay, m.33), Paris Adot, Pablo Vázquez (Jaime, m.40), Barcia, Retuerta, Villares, Isi, Diego Gómez, Yeremay, Lucas y Arturo. Segunda parte: Mackay (Germán, m.60), Álvaro, Jaime, Pablo Martínez, Narro, José Ángel, Jairo, Davo, Mella, Kuki y Barbero.

Fabril: Hugo, Marc (Caroutas, m.32), Somolinos, Pereira, Iano, Val, Barba, Matías, Mardones, Nájera y Kevin. Segunda parte: Brais, Vilela, Marotías, Puerto, Berrocal, Iñaki, Carlos, Caroutas, Guerrero, Villaverde y Matías.

Goles: 0-1, m.4: Kevin; 1-1, m 21: Arturo; 2,1, m.44: Yeremay; 2-2, m.50: Marotías

Campo: Ciudad Deportiva de Abegondo, campo 3.