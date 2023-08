Óscar Pinchi: “El Dépor me llamó, pero debía pensar en mi familia y mi futuro”

El coruñés Óscar Pinchi decidió darle un volantazo a su vida al no tener sitio en Primera con Las Palmas y optó por irse a la primera división turca. El Dépor le llamó y le hizo ilusión, pero vio inviable que, de momento, sus caminos se volviesen a unir. De momento, vive en la ciudad deportiva de su nuevo club, Çaykur Rizespor, pero se siente a gusto en Rize, su nueva ciudad, costera, al borde del Mar Negro, que en cierta manera le recuerda a A Coruña.

Primera experiencia fuera de España y se va a la primera división turca. ¿Por qué toma la decisión?

Ir todos los años de un equipo para otro no me llenaba. Quería ir a Primera con Las Palmas y demostrar que soy de esa categoría. No me dieron la oportunidad y mi deseo era jugar en la máxima categoría

¿Insistió mucho el Çaykur Rizespor en contratarlo?

Su entrenador me había visto jugar en el Mirandés y me quería sí o sí. Estoy en otra cultura, en otra categoría. Es primera división y en Turquía hay equipazos y grandes estadios. Quiero crecer como persona, como futbolista, y aprender inglés. Me apetecía también probarme fuera de España. Ahora lo que pretendo es adaptarme rápido.

¿Le ha acompañado la familia? ¿Ya tiene casa?

De momento vivo en la ciudad deportiva, donde tenemos habitaciones, podemos comer... Son buenas las instalaciones. Aún no vino mi familia, la semana que viene buscaremos pisos. Estoy concentrando en adaptarme al equipo y estar en la ciudad deportiva, es importante.

Atlético, Extremadura, Mirandés, Las Palmas... ¿Imaginada una trayectoria así cuando decidió dejar el Deportivo?

La verdad es que no. Pero, como dice mi madre, todo pasa por algo. Estoy muy feliz. Es una nueva aventura. Estoy orgulloso de cada paso.

¿Cree que el tiempo le ha dado la razón en la decisión de irse?

Todo aporta y te hace madurar. A mí si me hubiesen querido en el Dépor en el primer equipo, antes de irme al Atlético, puede que me hubiese quedado. Pero en el Atlético crecí un montón y fue un año de madurez para mí. Tuve momentos buenos y malos, fue mi primer año fuera. Y era un fútbol diferente al del Dépor. Todos los años aprendí algo.

¿Ha intentado el Dépor que regresase en los últimos años?

Sí, lo intentó varias veces, pero hubo razones por las que yo creía que tenía que mirar por mi futuro. Tengo una hija, una mujer.

¿Este verano?

Sí, llamaron a mi agente, pero era lo que decía antes. Por desgracia, hubo que buscar otra solución.

Parece que nunca coinciden...

Es mi casa. El Dépor, siempre que me llama, me hace ilusión, esté en Primera RFEF o donde esté. Hay otros equipos a los que les agradezco que se interesen, pero el Dépor es el Dépor.

¿Tuvo propuestas de Segunda?

El año pasado no me quería nadie y la verdad es que este año hubo muchos clubes interesados. Me llamaron muchos entrenadores, pero mi ilusión es jugar en Primera. No se dio en Las Palmas y lo mejor para mí era irme a otra liga.

¿Le sorprende que el Dépor siga teniendo ese apoyo social?

El Dépor desciende a Primera Regional y va a seguir teniendo 18 o 20 mil socios. Lo conocen en todas partes. Cuando era niño fui a ver al Chelsea con mi padre y nos pusimos hablar con un señor en el baño del estadio que sabía algo de español y, en cuanto le dijimos que era de A Coruña, nos dijo ‘Deportivo de la Coruña, top’ y empezó a recitar los nombres de Mauro... Es un grande, estuvo siempre ahí. Todo es top y la afición no te digo nada. Esa gente en Primera RFEF no se ve en ningún lado.

A su amigo Víctor Mollejo también le impactó...

Es como un coruñés más. Hizo muchos amigos allí , su temporada en el Dépor fue muy buena. Le tiene un cariño especial a esa ciudad.

¿Fichará algún día por el Dépor?

Bueno, nunca se sabe. Ojalá que alguna vez se dé y que pueda acabar en mi club.

En verano suele pasar por A Coruña. ¿Alguien le recriminó haber fichado por el Fuenlabrada?

No. Siempre fui muy criticado en redes sociales, pero nunca nadie me dijo nada por la calle. La gente es normal. Critican desde páginas o perfiles que no son reales, escondidos, pero luego la gente te ve y no te dice nada. Te anima y te pregunta si vas a volver al Dépor, porque hay que ayudar. Cuando fui al Fuenlabrada, tomé la decisión. Hubo gente que ya ya me criticó cuando me fui al Atlético de Madrid, pero nunca vas a agradar a todo el mundo.

¿Se siente entonces querido?

La gente en A Coruña me quiere mucho y es de agradecer. Es mi casa, nunca nadie me dijo nada. Si no fuese así, lo diría.