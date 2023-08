Imanol Idiakez se estrenó en el banquillo del Deportivo con un empate (0-0) ante el Rayo Majadahonda después de un partido en el que su equipo dispuso de numerosas oportunidades. En una “situación normal”, afirmó el técnico, el encuentro debía haber caído de su lado. “Creo que ha sido un partido dominado claramente por nosotros, con bastantes situaciones de gol claras y que en una situación normal deberíamos haber ganado”, resumió.

Idiakez también se refirió al tanto anulado a Lucas Pérez por fuera de juego. “Un gol que debería ser legal pero no nos lo han dado. No es que sea jugada muy dudosa, Yeremay estaba metido pero Lucas entraba... una pena. Creo que el equipo ha hecho un buen partido, se ha visto buscar la portería rival, me encantaría haberle dado una alegría a la afición, pero no ha podido ser. Me queda felicitar a los chicos, que han hecho buen partido”, añadió el entrenador deportivista.

Imanol Idiakez analizó el partido de Yeremay, el jugador que más participación tuvo en la primera parte y con mayor presencia en el ataque junto a Lucas y Davo. “Le falta jugar, jugar muchos partidos, equivocarse muchas veces, que haya días malos, que no le salga nada... Es un chico muy joven. El año pasado tuvo pocos partidos, tenemos mucha ilusión con él, pero hay que tener calma. No hay que olvidar la edad que tiene, que va a ser su primera temporada como un jugador importante. Tenemos ilusión con él, estamos contento con él, pero tendrá altibajos porque es un chivo muy joven, pero tenemos un gran jugador ahí”, manifestó el técnico deportivista.

El técnico también se detuvo en su estreno en el banquillo del Deportivo y destacó especialmente el ambiente que se respiró en Riazor, que superó los 20.000 espectadores de asistencia a pesar de ser una tarde agosto. “Ahora diría que un pelín de pena por no conseguir los tres puntos que hemos merecido, pero con la emoción de ser el entrenador del Deportivo”, indicó Idiakez. “Aquí tenemos un tesoro. Es para que vengan, lo graben y lo exporten, porque esto no lo hay. Estoy convencido de que le daremos alegrías”, añadió acerca de la afición blanquiazul.

Álex: “El equipo se vació”

Álex Bergantiños vivió ayer desde la grada su primer partido oficial del equipo tras su retirada. “Lo sufres más desde fuera. Es una nueva etapa a la que me tengo que adaptar”, reconoció. “Es un cambio brusco en mi vida también, pero implicado como he hecho siempre”, añadió.

El excapitán deportivista, ahora consejero del club, destacó el partido del equipo a pesar de que no se consiguió la victoria. “Creo que el equipo se vació y nuestro portero no intervino. Es una pena por la ilusión que tiene la gente. Lo importante es que el equipo trabajó bien y la imagen fue buena”, manifestó Bergantiños.

Álex también agradeció a la afición su respaldo. “Agradecer que la gente siga. Están demostrando que no dejan caer al Dépor. Nosotros desde el club tenemos que responder con el máximo trabajo”, reflexionó.

“La idea que se está buscando es esa, que tengan su espacio para sumar. Ellos tienen que ganárselo, pero van a tener espacio para hacerlo”, indicó sobre los canteranos.