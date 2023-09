Hugo Rama (Oroso, 1996) ha sido la guinda del mercado de fichajes del Deportivo, un viejo conocido con pasado blanquiazul que regresa al club después de un periplo por Cerceda, Mirandés, Lugo y Oviedo en el que se ha consolidado como futbolista después de formarse en Abegondo. El Dépor lo reclutó en edad juvenil con la esperanza de recuperar al que había sido saludado como uno de los jóvenes valores más importantes de Galicia. Dio el salto al Fabril, pero su segundo año en el filial, el de la temporada 2016-17 que desembocaría en el ascenso a la antigua Segunda División B a las órdenes de Cristóbal Parralo, se le atragantó.

“Coincidió así, la competencia que tenía era fuerte”, recuerda el canterano deportivista Álvaro Queijeiro, en búsqueda actualmente de nuevas oportunidades después de su paso por el Langreo la temporada pasada. “Le faltó un poco la confianza del míster y la seguridad que personalmente te da tener minutos y un rol importante dentro del equipo”, añade.

El Cerceda, que el curso siguiente al ascenso del Fabril militaría en la misma categoría que el filial deportivista se acordó de él en un momento delicado. “Venía a nivel de estima incluso un poco tocado, pero desde el primer día se vio el jugador que era”, expone Tito Ramallo, quien lo recibiría con los brazos abiertos en un equipo en el que también militaba el deportivista Davo. “Hubo que ayudarle un poco en ese sentido que comentaba [anímicamente], pero él puso todo de su parte y creo que empezó a demostrar lo buen jugador que es. Desde ese punto de vista le sirvió mucho ese paso por Cerceda”, subraya Ramallo.

“Le vino muy bien salir porque encontró sitios y equipos que le dieron esa confianza para sentirse importante y a partir de ahí fue como un tiro”, coincide Queijeiro. El reciente fichaje deportivista comenzó a dejar atrás a partir de ese paso por el Cerceda el mal sabor de boca de su última año en el Fabril. “En ese momento no tenía confianza ni continuidad y buscó una salida. Fue al Cerceda, luego al Lugo, salió cedido al Mirandés y ya jugó y le fue muy bien, pero es verdad que en ese año no tuvo mucha continuidad. En esa posición estaban Manu Molina y Edu Expósito… Había mucha gente. Aquel año no le fue bien, pero es un acierto total del Deportivo y lo demostró desde que salió”, argumenta el canterano blanquiazul.

El Lugo, que había firmado un acuerdo de colaboración con el Cerceda, lo reclutó para sus filas y lo cedió al Mirandés, donde ascendería a Segunda de la mano del extécnico blanquiazul Borja Jiménez con buenos números (32 partidos titular). El Lugo lo recuperaría y con altibajos iría evolucionando hasta convertirse en el jugador polivalente que es hoy en día.

“Hugo es un jugador muy versátil y puede jugar por dentro e incluso en una categoría como la Primera RFEF puede hacer la función de mediocentro ofensivo. Puede jugar por fuera sobre todo a pierna cambiada para aprovechar la capacidad de disparo que tiene, pero se ha esforzado mucho en la capacidad de trabajo. Fue evolucionando y ahora no se puede decir que sea un jugador cómodo, al contrario. Es un futbolista de talento que a la vez reúne capacidad de trabajo”, describe Tito Ramallo.

Imanol Idiakez gana polivalencia para el ataque y ese perfil que quizá extrañaba. “Si jugábamos con un 4-3-3, pues entraba en esos dos volantes por delante del pivote. Si no, era un mediapunta e incluso caído hacia la banda izquierda también puede jugar. Eso sí, metiéndose hacia adentro, que creo que es donde se encuentra más cómodo. Jugando por dentro, recibiendo, girándose, asociándose…”, apunta Álvaro Queijeiro.

En opinión de Tito Ramallo, la llegada de Hugo Rama supone un salto de calidad. Importante el curso pasado en Oviedo a las órdenes de Álvaro Cervera, en el Deportivo está llamado a cumplir una función diferencial. “Es que hace crecer al equipo, multiplica sus capacidades tácticas. Posibilita jugar con tres centrocampistas, puedes jugar con un futbolista por fuera a pierna cambiada con capacidad para aparecer por dentro y disparar… Creo que el fichaje de Hugo lo que hace es multiplicar las posibilidades tácticas del Deportivo. ¿Por qué? Porque aporta un perfil que el equipo no tenía, a pesar de que Isi podía acercarse un poquito. Hugo es mucho más ofensivo, es más llegador y ganas un jugador de balón parado también. Ganas mucho, es un jugador que viene de jugar en Segunda. Es un fichaje muy diferencial”, asegura Ramallo.