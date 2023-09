El Fabril arranca esta tarde en Avilés (17.00 horas) su camino en Segunda RFEF después de proclamarse la temporada pasada campeón de su grupo en Tercera y ganarse una plaza en el escalón superior. Será el siguiente reto para el grupo dirigido por Óscar Gilsanz en la que será su tercera temporada al frente del filial.

Al técnico de Betanzos se le encomendó tutelar la evolución de la generación con la que se proclamó campeón de España juvenil en 2021. Un bloque importante de esos jugadores (Hugo Ríos, Brais Suárez, Jairo, Nájera, Brais Val y David Mella) continúa a sus órdenes y con un papel importante en el Fabril. A ellos se han ido incorporando otros de los talentos de Abegondo (Diego Gómez, Rubén López y Kevin Sánchez), a los que el club ha sumado para este curso en Segunda RFEF futbolistas con experiencia en la categoría.

La meta será competir sin perder de vista que la tarea principal del Fabril es formativa, “nutrir al primer equipo”, como afirmó esta semana Gilsanz antes del estreno en la competición. El grupo es joven y la gran incógnita es comprobar cómo se adaptan sus jugadores a una categoría de esta exigencia.

Hace dos años, en el estreno de buena parte de ellos en Tercera RFEF tras su salto desde juveniles, ya tuvieron que pagar un peaje. Gilsanz, sin embargo, confía en que la juventud no les penalice. “Hay que adaptarse y las exigencias de la categoría van a obligar a que los jugadores se adapten. Confío en que no por ser un equipo joven, no vayamos a saber manejar los partidos ni tener claro qué nos interesa en cada momento para intentar ser competitivos y ganar encuentros”, afirmó el técnico.

Esta tarde en Avilés el Fabril tendrá una buena piedra de toque de lo que le espera. Encuadrado en el grupo con gallegos, asturianos y cántabros, al filial deportivista le aguarda una temporada exigente en escenarios complicados y en la que posiblemente Pontevedra (recién descendido de Primera RFEF) y Compostela partan con mayores aspiraciones.

El objetivo del Fabril lo irán marcando el desarrollo de la competición y las necesidades del primer equipo, que le podrían restar en ocasiones algún recurso. La participación por ejemplo esta tarde de Jairo, Mella y Ochoa, convocados por Imanol Idiakez para el partido en Lugo e importantes para el filial, aparece condicionada.