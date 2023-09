El entrenador del Fabril, Óscar Gilsanz, destacó el nivel existente en la Segunda RFEF luego de la derrota (1-3) del filial la semana pasada y antes de visitar al Marino de Luanco el domingo (17.00 horas). “Todos los equipos tienen armas para hacerte daño. No hay ningún equipo al que puedas dominar de principio a fin y que no te vaya a exigir trabajo defensivo. Lo hablaba el otro día con otro entrenador de la categoría, que me decía que no hay ningún equipo malo. La clasificación irá poniendo a cada uno en su lugar, pero todos los rivales tienen armas suficientes y jugadores de calidad para complicarte la vida”, afirmó el técnico fabrilista sobre la exigencia de la categoría.