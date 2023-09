Salamanca enfría otra vez al Dépor

Al Deportivo no le ha ido bien en los últimos años cuando le ha tocado visitar Salamanca para enfrentarse a Unionistas. Solo ganó en una ocasión en las pistas del Helmántico, antes del traslado al nuevo Reina Sofía. Tampoco le está yendo rodado al otro lado de la ciudad, en la parte nueva, cruzando el río Tormes, en el margen contrario al casco histórico de la ciudad universitaria. El sábado le volvió a tocar un partido incómodo del que salió lo mejor parado que pudo, pero con una factura importante en forma de lesiones. Fue el compromiso más exigente hasta la fecha para el conjunto de Imanol Idiakez, también el más discreto de todos los disputados.

Sin ideas.

La visita al Reina Sofía dejó al Deportivo más plano de este inicio de temporada, incapaz de imponer su propuesta durante buena parte del partido. No lo hizo ni siquiera cuando Unionistas se quedó con diez jugadores por la expulsión de Slavy al filo del minuto 80. Quedaban por delante casi 20 sumando el descuento y el equipo fue incapaz de crear ocasiones más allá de dos jugadas a balón parado ejecutadas por Hugo Rama. A los de Idiakez le entraron las prisas cuando lo más recomendable era la pausa. La gestión del tramo final fue de todo menos acertada y le impidió llevarse algo más de un campo complicado.

Más puntos que goles.

Al equipo le está costando marcar en este comienzo de temporada, pero también se ha quedado de golpe sin buena parte de sus principales jugadores de ataque. Yeremay, Lucas, Barbero y también Mella se han visto fuera por diferentes motivos y al Dépor le han faltado referencias. Solo lleva cuatro goles y se ha quedado sin marcar en dos partidos, extraño para un conjunto con capacidad para generar un volumen alto de oportunidades. El sábado en Salamanca, sin embargo, tuvo muy pocas. No estaba Lucas y Barbero se tuvo que retirar muy temprano, pero aún así apenas inquietó el área de Unionistas en una noche espesa.

Frenados a golpes.

El Deportivo regresó de Salamanca lamentándose por la excesiva factura que tuvo que pagar. Barbero está pendiente de pruebas médicas tras lastimarse la rodilla de forma fortuita, pero Mella se quedará fuera algunas semanas debido a una fractura de nariz. Idiakez, en un tono menos conciliador que el empleado cuando se quejó de los errores arbitrales anteriores, protestó por la excesiva dureza con la que se emplean los rivales. Unionistas, conjunto intenso, explotó al máximo el límite del reglamento a pesar de que se quedó con diez por la ligereza con la que Slavy empleó los codos.

Aún así el árbitro quedó a deber, pero los blanquiazules también se arrugan con demasiada frecuencia ante la agresividad del rival. El exfabrilista Mario Losada fue un incordio y sacó de punto varias veces a Pablo Martínez, quizá del que menos se podía esperar que flaquease en ese apartado del lado blanquiazul.

Valcarce salva a Parreño.

El partido pudo estar marcado por la inexplicable pifia de Germán Parreño en el gol de Unionistas nada más arrancar la segunda mitad, pero entre Paris Adot y Pablo Valcarce acabarían arreglando el error de su compañero. Aún así aparecerá el debate, porque hasta ahora Germán ha tenido poco trabajo y no tiene detrás a un cualquiera. La figura de Mackay, erosionada por su actuación contra el Castellón en el pasado play off, aún es alargada en el club y no hay nada menos recomendable para un portero que la desconfianza. Está por ver cómo reacciona Parreño en el caso de que sea titular el sábado contra el Cornellà y su convivencia con Riazor.