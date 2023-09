“Ola, amigo Imanol/nós somos do Camballón/somos de Vila de Cruces”. Así comezaba a regueifa (cánticos espontáneos que tradicionalmente buscaban demostrar o enxeño e mesmo facer reivindicacións sociais a través da sátira) que os alumnos e alumnas do IES Marco do Camballón, de Vila de Cruces, fixeron chegar a pasada semana ao adestrador do Deportivo, Imanol Idiakez, como mostra de agarimo por teren pedido antes dunha rolda de prensa que se comunicaran con el en galego para poder aprender o idioma.

Enviaron a orixinal cantiga en formato vídeo e a resposta que recibiron foi unha invitación a visitar a Cidade Deportiva de Abegondo e falar co propio Idiakez. Oferta que xa aceptaron. A composición, que foron recitando por turnos os mozos e mozas, está cargada de enxeño e orixinalidade, pero sobre todo busca ser didáctica: “Desde o Clube da Lingua/nós querémosche ensinare/para que aquí na Galiza/ti poidas comunicarte”.