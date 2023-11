Davo (Luarca, 1994) describe su 2023 como un caos al que le va a poner el mejor final posible con el nacimiento de su hija. Arrancó el año en Plock, Polonia, un lugar en el que era feliz y disfrutaba del fútbol, pero debido a impagos terminó por salir el último día de un mercado que le dirigió a Bélgica. En Eupen, sin embargo, su entrenador no contaba con él, así que este verano no dudó cuando le llamó Fernando Soriano para el nuevo proyecto del Deportivo, en el que su inicio tampoco fue lo que él mismo quería. Este fin de semana, tras lograr su primer tanto, se llevó el dedo a la boca. Llevaba meses aguardando una celebración que casi se le escapa. Por fin, pudo dedicarle su primer tanto a Olivia, a quien aguarda con ganas, mientras habla de unos meses duros y cómo ha vivido un aterrizaje en A Coruña que, en realidad, espera que todavía sea el despegue.

¿Libera marcar?

Sí, la verdad es que es una losa que te quitas de encima. Sobre todo al empezar de una manera que yo no esperaba en cuanto a rendimiento personal. Me gustó mucho la reacción del equipo y la gente, cercana, tenemos un grupo muy bueno y eso se notó en la alegría del equipo cuando lo celebramos.

Tuvo una dedicatoria especial.

Sí, la que llevaba tiempo queriendo hacer. Casi no llego porque salimos en breve de cuentas. Está al límite. Este gol lo recordaré siempre por Olivia.

¿Está preparado para ser padre?

La verdad es que no. Yo creo que no (se ríe). Nadie está preparado hasta que realmente se es, pero tengo muchas ganas de que llegue ya.

Valcarce lo fue hace poco, o Lucas antes, ¿le dieron algún consejo?

Lo que me dicen es que voy a dormir poco y que me prepare. Todos están muy contentos y súper ilusionados con los peques. Voy a tener que comprar una buena cafetera.

¿Mentalmente cómo ha sido este inicio de temporada?

Aquí, para lo bueno y para lo malo, siempre se exige.Cualquier jugador cuando firma en el Dépor sabe que la presión es la que es porque el Dépor es un histórico de España. Yo personalmente creo que a pesar de no empezar bien, el apoyo de los compañeros, de mi gente, hace que sea más llevadero. Siempre confié en mí y siempre dije que llegarían los goles y llegarán los resultados. Todo lo que sea ayudar es lo que se busca.

¿En quién se apoyó más?

Sobre todo en mi pareja, que está aquí conmigo, mi familia y algún compañero. Te juntas, lo comentas y al final te das cuenta que vivir el momento es duro, pero soy consciente de que las cosas van a acabar saliendo poco a poco.

En pretemporada jugó en derecha, durante el curso por dentro, y por fin el otro día en izquierda. ¿Está más cómodo desde ese perfil?

Es verdad que todos los jugadores tenemos posiciones en las que nos desenvolvemos mejor, en las que no tenemos que pensar. Eso es lo que más se nota, que salga solo. En derecha le estoy cogiendo el puntillo, todo lo que sea estar a disposición, sea donde sea, es lo que quiero.

En enero también vivió un cambio grande marchándose a Bélgica, ¿está siendo un año de locura?

Lo de Bélgica fue todo así un poco… bueno, fue el último día de mercado, yo en Polonia estaba bien, pero estábamos sin cobrar, llevábamos un tiempo complicado. Salió la opción y los clubes se pusieron de acuerdo. El entrenador que estaba en Bélgica luego me dijo que no contaba conmigo, que no me quería. Fue todo un poco raro porque yo firmo allí y fue cómo ¿para qué? Fui con ilusión y ganas, pero llegué y me encontré con que el míster no me quería. Fue una situación complicada. Cuando salió la opción del Dépor no lo pensé dos veces, estoy encantado aquí. Tenemos un equipo increíble para conseguir el objetivo.

¿Funciona igual la cabeza con situaciones que se escapan al alcance del futbolista?

Me pasó también en Cerceda [no cobrar]. Es complicado porque tienes que comer, pagar un alquiler, luego es en otro país que hay otra moneda y eso lo hace difícil también. Son cosas que pasan. Nosotros con la FIFA y la AFE al final, aunque no sea el 100%, tenemos asegurado algo. Yo les estoy agradecido porque pelearon por mí en el proceso.

¿Esa es la otra realidad del futbolista?

La verdad es que fue un 2023 muy duro. Ahora con el gol parece que veo un poco más la luz y se puede salir del túnel. Fue complicado el pasar todo ese proceso, el día a día… allí además es otra cultura, otro idioma, estás solo, yo no tenía ni a otro español. Era jodido, pero me sirvió para aprender que de todo se sale. Hay que seguir siempre estable y confiar en uno mismo.

"Desde que vino Joaquín Sorribas me está ayudando mucho" Davo

Desde fuera el fútbol se ve como un mundo idílico, pero, ¿hay tiempo para tener días malos?

Sí, claro, somos personas con problemas, del fútbol o que vienen de fuera. La frustración es lo peor que te puede pasar. Te metes en un círculo vicioso y lo ves todo negativo y no puedes salir. Parece que se va a acabar el mundo. Al final te das cuenta de que no, que todo pasa. Depende de la situación de cada uno lógicamente, pero todo llega trabajando y haciendo las cosas bien, preparándote para cuando llegue tu oportunidad y pudiendo tener esa pizca de suerte. Lugar adecuado momento adecuado, que digo. El día es muy largo, aquí venimos a las nueve y nos vamos a las dos. Si luego toda la tarde estás realmente tocado le das muchas vueltas a la cabeza. Ahí está luego la compañía, los psicólogos, aquí desde que vino Joaquín Sorribas me está ayudando mucho. Yo creo que hay que estar más tranquilo, hay cosas mucho más importantes que los pequeños problemas.

¿Cómo es el trabajo de Sorribas?

Él llega y nos saluda a todos. Siempre tiene una charlilla de dos o tres minutos con cada uno y va cogiendo a los que cree que necesita un poco más. A mí, que él llegase, me ha venido muy bien. Es como tu confidente. Tú le sueltas todo lo que te venga, sea bueno o malo, y él te ayuda a verlo desde otra perspectiva. Le da vueltas y te hace ver el lado bueno.

¿Ayuda que esté en el día a día?

Claro, es más fluido. No es lo mismo ir a un psicólogo una vez a la semana o cada dos, que tienes un tiempo limitado y cuando acaba esa hora ya vas acumulando cosas para la siguiente sesión. Con él, si te pasa algo se lo comentas, no tienes tiempo de darle muchas vueltas para que la bola se haga más grande y eso ayuda un montón.

Y ahora, ¿cómo espera cerrar el año?

Yo tengo muchísimas ganas de que venga [Olivia]. Tener un hijo te ayuda a distraerte del mundillo. A parte creo que me va a ayudar a mejorar mi rendimiento. Es alegría y felicidad, llegar a casa y verla. Va a ser para cerrar un 2023 contento. Ahora vamos a ir partido a partido, la losa del gol está fuera, hay que afrontar lo que venga e intentar ayudar al equipo a ganar.