Roberto Cibeira: “No es lo que queramos, es lo que nos pide la ACB, y eso nos empuja al Coliseum”

De recepción en recepción, el Básquet Coruña sigue celebrando su ascenso a la ACB. Pero toca ya ponerse a trabajar y más allá de los recursos económicos, lo que más preocupa a Roberto Cibeira, presidente del club, es encontrar la instalación en la que jugar. El Coliseum es su favorita.

No le gusta demasiado estar en el primer plano de la noticia, pero esta semana toca.

Sí, esta semana me ha tocado, pero también ya tengo que parar. Porque además ya no hay mucho más que decir, ahora lo que tenemos es que trabajar.

¿Es ahora que ha pasado una semana del ascenso cuando empieza a ser consciente del éxito?

El primer día no te lo crees mucho, los siguientes estás de fiesta y después te vas dando cuenta. Estamos sorprendidos por la repercusión que hemos tenido, tanto a nivel local como a nivel nacional, que realmente no nos lo esperábamos. Llevamos toda la semana repartiéndonos en actos. Y ahora empezamos a ver el trabajo que tenemos que hacer.

El Básquet Coruña lleva tiempo trabajando como una hormiga para estar preparado para la ACB. ¿Parte del trabajo ya está hecho?

Sí, yo desde el punto de vista administrativo creo que no vamos a tener ningún problema. Hemos estado mirando un poco todos los requisitos y creo que no va a haber ningún problema a nivel auditoría y todas esas cosas. No preveo que haya absolutamente ningún problema. En lo que tenemos que trabajar es en los recursos económicos. Y después el tema de la instalación, que es el otro gran tema que tenemos que afrontar ahora con el Concello.

¿Palacio o Coliseum?

La literalidad de la norma de la ACB el Palacio no la cumple. Hay muchas cosas que arreglar, muchas que no cumple, y algunas yo creo que son imposibles de arreglar, o imposibles de arreglar en dos meses.

No es tan simple como poner unas gradas supletorias.

El Palacio es una instalación que está utilizada por un montón de entidades, que es muy poco compatible con un equipo a nivel de ACB. El Ayuntamiento nos ha dicho que nos sentemos a hablar cuanto antes y así lo vamos a hacer ahora que estamos entendiendo bien todos los requisitos de la ACB.

¿Qué le van a pedir al Concello?

No lo tenemos decidido. Yo creo que más que lo que queramos nosotros, es lo que nos permita la ACB, nos tenemos que adaptar a eso. Y yo creo que la ACB nos va a empujar hacia el Coliseum. Vamos a verlo.

¿Solucionar el tema de la instalación es lo que más les preocupa?

Sí, sí, sí. Lo más preocupante es eso y los recursos económicos. Pero los recursos económicos estoy convencido de que se solucionará. Creo todo lo que me han dicho en las instituciones, no tienen por qué mentirme, y todos nos han dicho que nos van a apoyar sin fisuras y sin dudas. La ayuda de los empresarios no tengo ninguna duda porque ya lo han hecho y de la afición tampoco tengo dudas. Así que aunque hay que trabajar, no tengo dudas. Pero las instalaciones son las que son, incluso disponiendo de ellas no son buenas.

¿Hay disponibilidad en el Coliseum y es compatible con su actividad, sobre todo de conciertos?

Disponibilidad hay porque las pistas que se montan son como las de Burgos o las del Multiusos de San Lázaro. Son pistas que se quitan y se ponen de forma muy fácil. Tampoco hay conciertos todos los días, ni todas las semanas. Hay más en verano. Es cuestión de programarse y de tener voluntad de hacerlo.

Fiesta del Leyma en A Coruña por su ascenso a la ACB / Carlos Pardellas

¿El Coliseum da más margen para aumentar la masa social?

Sí, claro. Desde el punto de vista de la gente, en el Coliseum caben el doble de personas, con lo cual los precios pueden ser la mitad. Podríamos poner precios mucho más populares. Eso es muy interesante. Creo que nos sorprendió a todos un poco la respuesta de la gente. Me han dicho que el viernes en la explanada de Riazor había estimaciones de 8.000 ó 10.000 personas. Siempre era la gran discusión que teníamos en la directiva. Hay mucha afición al baloncesto en la ciudad, lo que pasa es que no conseguíamos atraerla. Ahora parece que sí. Llevamos años desde el club teniendo acercamientos a la afición. Yo creo que las peñas que ha habido, el Tsunami, toda esta gente, ha facilitado mucho la conexión. También los jugadores, que son gente normal y súper maja, el entrenador... pero el éxito al final ha sido el factor determinante.

¿La parte deportiva es la que menos les preocupa?

A mí sí porque es algo que creo que sabemos hacer y lo llevamos haciendo años y nunca hemos tenido grandes problemas. Tenemos buenos profesionales dentro del club que entienden de esto y un cuerpo técnico que entiende de esto.

¿Reforzarán el área deportiva?

Le estamos dando vueltas a la figura del director deportivo. Igual reforzamos desde dentro del club, pero aún lo estamos considerando.

No tenían dudas con Epi.

Si un profesional trabaja, creemos que hay que dejarlo trabajar, darle tiempo. Epi ya tiene experiencia en ACB y cuando lo firmamos ya sabíamos eso. El año pasado ni se nos pasó por la cabeza un minuto que no siguiera tras la eliminación en el play off. El trabajo que había hecho había sido fenomenal, esto es baloncesto, deporte, y a veces las cosas en la cancha no salen como deben de ser, pero cero preocupación. Y este año las dos partes teníamos las ideas claras y así es muy fácil llegar a acuerdos.

¿Hay proyecto de continuidad en la plantilla o hay que tomar decisiones aunque sean duras?

Como dice Epi, a mi me gustaría jugar con los doce que se han ganado el derecho a jugar en ACB, pero la realidad es que no puede ser. Hay que hacer cambios en la plantilla y Epi ya está trabajando en eso. Hay idea de continuidad, pero no podría decir cuántos, ojalá sigan 6 ó 7.

¿Por qué cifras se moverá el presupuesto para la próxima campaña?

Mi referencia es el Obradoiro, con un presupuesto de 4 millones de euros. Deberíamos de estar ahí, que es más que duplicar, bastante más que duplicar lo que tenemos. Veremos a dónde llegamos. Para eso, obviamente, las instituciones van a tener que empujar muchísimo más de lo que lo han hecho. Muchísimo más. Vamos a ver también el respaldo de los aficionados, de los abonados. Esto es, que el Básquet Coruña esté en ACB no es un proyecto ni de esta directiva, ni de Epi, esto es un proyecto de toda la ciudad y todo el mundo tiene que empujar: las instituciones privadas, que son las que hasta ahora más nos han apoyado, las instituciones públicas y la afición.

Siempre se han caracterizado por no intentar abarcar más de lo que pueden, lo que les ha hecho tener una fama de club serio y saneado.

Correcto, y esa es la filosofía que vamos a seguir manteniendo, es decir, si al final no conseguimos llegar a unos niveles de presupuesto que nos permitan competir, pues afrontaremos la competición con lo que tengamos. Lo que no vamos a hacer es endeudarnos para cubrir pérdidas porque eso significará en el corto medio plazo la desaparición del club. Es la misma filosofía que hemos ido aplicando hasta ahora de gestión rigurosa, con seriedad, de intentar que el club no tenga deudas. Queremos seguir en esa línea que es la que nos ha traído hasta donde estamos.

¿Cómo se compaginará el proyecto ACB con el proyecto de cantera, que siempre ha sido el corazón del club?

La cantera es fundamental para nosotros, es nuestro ADN y creo que lo que va a salir es más reforzada porque si conseguimos crear más recursos se va a ver directamente beneficiada. Con la cantera otra vez el problema que tenemos es la disponibilidad de instalaciones. El último dato que tenemos es de 768 niños en escuelas. Tendríamos más si tuviésemos más capacidad de donde entrenar.

Volvemos al tema de las instalaciones... ¿es un problema generalizado en la ciudad, no hay suficientes, ni de calidad, para atender a toda la demanda que hay?

Mira esto —por la Polideportiva 2 de Riazor—, que es de lo mejor que hay... No es de recibo para una ciudad como A Coruña. No es un tema de este gobierno, son decisiones que hay que tomar a medio plazo con una visión de medio plazo y hay que abordar la reforma de todo esto. Lo chocante es que sales de A Coruña y te vas a Oleiros y hay unos pabellones chulísimos, vas a Sada, vas a Arteixo... aquí hay una cantidad de gente haciendo deporte brutal y no tenemos las infraestructuras. El deporte es cohesionador, nos une a todos. Cuando tienes un equipo de tu ciudad todo el mundo está unido. Da igual las ideologías, da igual todo, todos empujamos. Mira el Dépor, todo el mundo empuja, es súper bonito. Y eso también anima a los niños a practicar deporte, que eso es lo que es fundamental. Tener un espejo de equipos profesionales va a animar a los niños. Aquí ya hay mucha afición al baloncesto, y ahora en ACB va a haber más cuando venga a jugar aquí el Real Madrid, cuando venga a jugar el Barcelona, cuando venga a jugar Ricky Rubio, jugadores como el Chacho en el Real Madrid... o sea, esto va a ser una maravilla y a los niños eso les va a dar una ilusión de locos. Al final es lo bonito, ¿no?

¿Ahora que se ha llegado a la ACB, no le parece un sueño cuando el Leyma jugaba aquí?

¿Cuánta gente cabe aquí, unas 500 personas? Fíjate ahora, a lo que hemos llegado. Sí, yo ya venía aquí a LEB Plata. Se generaba mucho ambiente pero esto es muy pequeño.

¿Les da la sensación de que van a pasar a una dimensión completamente nueva?

Eso es evidente, somos conscientes de eso. Ya estamos teniendo una enorme repercusión en medios nacionales. Los comentaristas de la Liga Plus cuando hablaban de nosotros en los partidos, hasta dos antes del final, el favorito era San Pablo Burgos. Yo creo que la gente no pensaba que nosotros pudiéramos hacer lo que hemos hecho. Y al final hemos sido el mejor equipo de la liga, el más regular y hemos aguantado toda la presión de las últimas 15 jornadas.

¿Qué va a seguir más este fin de semana, el ‘play off’ de la ACB o el de la LEB Oro?

Yo creo que voy a seguir los dos, pero bueno, yo creo que los equipos de ACB que más tenemos que seguir nosotros no están en ese play off (se ríe). Pero los de LEB Oro sí que los voy a seguir. Va a ser el primer año, de hecho, que no los veré sufriendo.

