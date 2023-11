El Deportivo visitará mañana Tarazona (16.00 horas) todavía con los ecos del “accidente” de Irún. Que aquel tropiezo contra el Real Unión se quede en eso, en un “accidente”, como lo calificó el entrenador blanquiazul, Imanol Idiakez, dependerá de la versión que muestre el equipo ante uno de los conjuntos más débiles del grupo.

“Cada semana para nosotros es una prueba”, recordó Idiakez sobre la exigencia que rodea al Deportivo en cada uno de sus compromisos. “Es verdad que hasta hace unas semanas estaba lo de Riazor, que no habíamos ganado. Nos lo quitamos de encima, porque fuera estábamos siendo bastante solventes salvo el despiste en Fuenlabrada. Pero llegó el accidente de Irún. La reacción ha sido buena y tenemos la oportunidad de hacer un buen partido a nivel de competir y dejarlo en accidente para encontrar la regularidad”, añadió el técnico sobre la necesidad de encontrar una buena dinámica.

Precisamente la falta de continuidad en los resultados positivos es lo que ha penalizado al Deportivo en este arranque de temporada por debajo de las expectativas. Lo que estamos buscando es regularidad. Ha sido un inicio de liga muy irregular, nos ha pasado de todo y en Irún se paró esa progresión. Sería muy importante encontrar la regularidad que buscamos”, insistió Idiakez.

El técnico tendrá que modificar de manera forzosa el equipo debido a la ausencia por sanción de José Ángel, especialmente sensible porque es uno de los jugadores con más minutos en lo que va de curso. “Es una baja importante en una posición específica. Buscaremos la mejor opción”, reconoció Idiakez.

El sustituto de José Ángel

El entrenador deportivista, sin embargo, no posee demasiadas alternativas en una plantilla corta de centrocampistas. Villares se perfila como sustituto de José Ángel, a pesar de que su perfil es diferente. “Es un futbolista muy completo y lo mejor de él es que no va a dejar de crecer. Cada día juega mejor. Quiere y es muy inteligente, cada vez entiende mejor el juego. Luego a nivel físico tiene muchas piernas, nos da muchos metros y nos ayuda mucho a apretar alto. Tiene mucha llegada. Hay que ver si en una posición más posicional, en la que hay que moverse menos... porque delante de los centrales, moverte a dónde no debes...”, reflexionó el técnico.

Menos posibilidades tienen Jairo y Rubén López a pesar de su evolución en las últimas semanas y de su presencia habitual en el primer equipo. “Son dos jugadores diferentes, aunque puedan jugar en posiciones parecidas. Están en un momento de su carrera en el que tienen y tenemos que ubicarlos. Muchas veces Jairo juega por delante de Rubén, con Brais o Barba por atrás... Están en esa fase de formación y tenemos que conocerlos, ver dónde pueden sacar partido a sus cualidades”, apuntó Idiakez.

La elección del técnico será siempre en función de la fórmula que considere más idónea para contrarrestar las fortalezas del Tarazona. “Es un rival que maneja bien el balón parado, el juego directo y nos va a plantear duelos por todo el campo”, avanzó el entrenador deportivista.