Los últimos minutos le están deparando emociones fuertes al Deportivo y no siempre para bien. El gol de David Cubillas para el Tarazona (1-1) fue un golpe duro en un partido que creía ganado y cuando más necesitaba esos puntos el equipo coruñés para engancharse a la cabeza de la liga. Tuvo también reminiscencias de aquella eliminatoria ante el Castellón y de lo que le ocurrió al inicio de este propio campeonato frente al Fuenlabrada (2-1). Entonces el Dépor perdió los tres puntos que ya tenía en el bolsillo con dos goles de Sergio Benito en el tiempo extra. Fue un partido que estuvo tiempo revoloteando en la mente de los deportivistas y que incluso condicionó los último minutos en Sabadell, donde sí supo cerrar el partido (0-1) y llevarse los tres puntos.

No solo ha recibido malas noticias en ese tramo final de los encuentros, porque en el partido ante la Ponferradina (1-1) fue capaz de rescatar un punto cuando estaba con diez jugadores en el campo y el partido expiraba. Ese gol de Pablo Vázquez anhelaban todos que fuese un punto de inflexión que no se ha producido. Eso sí, en ese mismo encuentro pudo volver a sufrir un revés, a pesar de haber marcado en el minuto 86. De nuevo en el descuento Ian Mackay evitó que el conjunto berciano lograse el 2-1 en una clara acción de fuera de juego que no fue señalada.

Incluso en la Copa (1-3) se apuntó a las emociones fuertes. No fue hasta el minuto 89 que Pablo Vázquez logró el empate en un disparo desde la frontal que llevó el duelo ante el Covadonga a la prórroga. Y Lucas no hizo el 1-2 hasta el minuto 115. Mella lograría después el 1-3.