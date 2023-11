El último empate del Deportivo ante Osasuna Promesas generó una gran crítica en la grada de Riazor tras el enésimo tropiezo de la temporada. Davo, atacante blanquiazul, habló de una crítica que cree que no ayuda, aunque la entiende como "normal": "El público puede opinar lo que considera. El Dépor es un club que tiene que estar más arriba. Puedo entender esa frustración. Los pitos no ayudan, no sé si ellos creen que pueden ayudar para motivar. El equipo está trabajando bien, pero cada uno es libre para opinar lo que quiere". El exjugador del Ibiza considera que el fútbol les debe "unas cuantas"

Los resultados sitúan al Deportivo en la mitad de la tabla y a nueve puntos del liderato. Una situación que ha puesto a Imanol Idiakez contra las cuerdas. Sin embargo, Davo cree que "no" es justo mirar siempre hacia el banquillo: "Nosotros estamos con el míster a muerte, pero son cosas que no dependen de los jugadores. Con el míster estamos súper contentos. Trabajan muy bien y mucho. El ambiente del vestuario con el míster es bueno. Si el otro día en Tarazona no nos meten ese gol no estaríamos hablando de ello, igual el día del Majadahonda. No sé. Creo que el fútbol es un poco resultadista y ese es el día a día de nuestro trabajo. Nosotros estamos súper contentos con el míster". El partido del próximo fin de semana ante el Barça B quieren que sea el punto de inflexión al que agarrarse: "Puede ser un buen punto de inflexión. Ir a Barcelona a sacar una victoria y mirar hacia arriba. Es un buen equipo. Sabemos que los filiales juegan bien. Vamos a ir con todo y con ganas de ganar y a demostrar que nosotros somos el Dépor. "