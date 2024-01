El Dépor Abanca lamenta. No pudo con un incómodo y resistente Fundación Albacete y no pudo tampoco aprovechar una jornada inmejorable para despegarse de sus rivales tras el empate del Espanyol y la derrota del Alhama. La guardameta local Laura y todo su equipo sacaron un meritorio punto de Abegondo ante un Deportivo impreciso y atascado que en la primera parte no fue capaz y en la segunda no tuvo puntería. En el medio de la frustración por no poder meterle mano a su contrincante, la colegiada fue el blanco de las iras. Suma y sigue para las blanquiazules, aunque menos de lo que deseaban. Y ahora les toca lanzarse a la carretera.

Irene Ferreras le dio tres pinceladas importantes a su once. La baja de Ayaka le invitó ya a entregarse a las dos delanteras con Millene y Ana de Teresa y, además, decidió remozar la banda izquierda. Sara Debén se colocaba en el lateral y le llegaba la alternativa por delante a la canterana Lucía Rivas, internacional, de 2007 y que acaba de renovar su contrato con el Dépor. Era, sobre el papel, un Dépor con más poderío atacante que quizás iba a masticar algo menos las jugadas, aunque la realidad es que estuvo profundamente incómodo en toda la primera parte. El campo estaba, en parte, helado, no dominaba el duelo a través del juego, como le gusta, y el choque estaba lleno de disputas y de balones divididos. Todo, en gran medida, por la buena labor de un Fundación Albacete que supo desactivarlas como pocos esta temporada en Abegondo. Las jugadoras blanquiazules lo intentaban, sobre todo, a partir de escarceos de Ainhoa Marín por la banda derecha. A la catalana no se le vio fina en las decisiones finales al adentrarse en el área, aunque también es cierto que tuvo que lidiar con la banda en sombra junto a la grada que le dejó un costado que se asemejaba, por momentos, a una pista de hielo. No había manera ni de encontrar ocasiones de gol, solo disparos lejanos, uno de Millene. Otra de las protagonistas hasta el intervalo fue la colegiada que exasperó a la grada de Abegondo y al propio Dépor Abanca con su criterio. Hasta los últimos minutos, donde ya empezó a sacar amarillas, facilitó además, la labor destructiva del Albacete. La mejor ocasión fue un cabezazo de Raquel en el minuto 48 en una falta frontal que olía a gol. Nada se movía en el marcador al descanso. El Dépor Abanca ya movió el banquillo tras el intervalo. Entró Eva Dios por Lucía. Llegada la hora de partido, empezó el acoso coruñés que fabricó en esa última media hora una docena de ocasiones. Casi más por empuje que por fútbol. Seguían erráticas, acosaban. Inés, Cris, Millene... hasta un disparo de Paula al palo cuando asomaba al descuento. Sus propios fallos y las manos milagrosas de la guardameta Laura hicieron imposible un triunfo que habría sido diferencial para el conjunto de Irene Ferreras. En los últimos minutos hasta recurrió al juego entrelíneas de Lía. Ya era tarde. No era el día para el Dépor Abanca, que arrancó 2024 no tan bien como finalizó 2023, pero que se mantiene en cabeza con dos puntos de ventaja sobre su gran rival por el ascenso a la Liga F, el histórico Espanyol.