El Deportivo da por hecho que Cris Montes va a ser jugador blanquiazul y la clave e si llegará a A Coruña ahora o en el mes de junio. El equipo coruñés trata con su club, el Eldense, su salida, pero no quiere hacer un gran desembolso por el jugador y la entidad que posee sus derechos no le abre la puerta si no es con una compensación económica. En el medio está el futbolista, que está decidido a venir a A Coruña, pero que no está preparado mentalmente para saltar al terreno para jugar ahora mismo con el Eldense en Segunda. Así lo corroboró su técnico Fernando Estévez en la rueda de prensa de previa del partido de su equipo ante el Zaragoza. “Afecta al jugador (Cris Montes). Está con la cabeza en otro sitio y no está en condiciones de competir. Ojalá se resuelva pronto y lo tengamos en condiciones de competir pronto”, aseguró el entrenador. El Dépor pretende que Cris Montes sea su segundo refuerzo tras Eric Puerto a la espera de la llegada de un ariete y resolver la situación en el lateral zurdo.