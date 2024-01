El Fabril arranca la segunda vuelta del campeonato con la necesidad de sumar una victoria que rompa las cuatro jornadas consecutivas que arrastra sin ganar desde el último triunfo, en el mes de noviembre, ante el Cayón. Los pupilos de Óscar Gilsanz, decimotercer clasificados, ocupan la posición de promoción de descenso y aventajan en un punto al Oviedo Vetusta y al Cayón, los primeros perseguidores en la lista roja de la liga.

Con dos triunfos en doce partidos, el filial blanquiazul necesita revertir una situación que poco a poco se ha encasquillado. En parte porque, desde hace varias jornadas, a los deportivistas les cuesta ver portería con la facilidad de las primeras jornadas. Solo dos tantos en los últimos cuatro enfrentamientos como seña de la sequía que viven los hombres del técnico betanceiro. Para solucionar los problemas de cara a portería llega Jorge Martínez-Losa, flamante fichaje para la delantera. Además, esta jornada Gilsanz podrá contar con Kevin Sánchez y Mati Castillo, los dos hombre gol del equipo. No obstante, no estará Jairo Noriega, convocado junto a Rubén López y David Mella para el partido del primer equipo en León.

El Real Avilés, decimoprimer clasificado con tres puntos más que los fabrilistas, será el rival para dar el pistoletazo de salida a la segunda vuelta del campeonato. Un equipo que, aunque viene de caer ante el Ourense CF (2-0), ganó los últimos tres partidos del año frente a la Arandina, el Covadonga y la SD Compostela. En la ida, coruñeses y asturianos igualaron (2-2) en el que fue el estreno goleador de Mati Castillo. El atacante cántabro lleva cinco goles esta campaña. Es el máximo goleador junto al lesionado Diego Gómez, pero Gilsanz no le ha dado mucha continuidad en el once titular ante la irrupción de Kevin. El fichaje de Martínez-Losa puede ser un buen complemento para el ágil punta, que no ve portería desde noviembre ante el Valladolid B. Esta temporada ha jugado en ocho ocasiones de titular, y en otras nueve ha entrado desde el banquillo. El Fabril necesita sus goles para salir de una zona que cada vez quema más.