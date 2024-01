La primera parte de la temporada del Dépor ha sido mala. 49 puntos en 19 partidos y a diez del líder. Iván Baroero, que regresó a la competición en Ponferrada tras varios meses de baja, comentó esta mañana en Abegondo que es momento de "dar un paso al frente" para lograr mejores resultados: "No sabría decirte a qué nos podemos agarrar. Muchas veces hemos tenido resultados y se nos han escapado en los últimos minutos. Todos los equipos nos pueden generar. Tenemos que salir con la garra desde el minuto uno hasta lo que añada el árbitro. En cualquier jugada se nos pueden escapar puntos. A la larga luego no nos da". A lo que añadió que tienen que poner de su parte para enchufar a la afición: "Tenemos que dar motivos en el campo para que la gente crea en nosotros y estar todos unidos a una. Tenemos una final esta semana".

Iván Barbero está de vuelta en el Deportivo después de unos meses de "dificultad", en especial cuando, en el nudo de su recuperación, no conseguía ver que "pasaban los días" y que su regreso "no avanzaba". Cayó en Salamanca en septiembre y regresó en León en enero después de una lesión de rodilla que cortó su inicio de temporada. Ahora, poco a poco, va recuperando el tono. "Cada día en los entrenamientos me voy encontrando mejor. Esa chispa todavía no la tengo, pero día a día voy encontrando buenas sensaciones que uno necesita para trasladar luego a la competición", explica el ariete. De hecho, bromea con que él estaría "encantado" con volver a la titularidad el próximo fin de semana ante la Ponferradina.

El atacante de Roquetas del MNar explicó qué sintió estos meses en los que tuvo que ver a sus compañeros desde el otro lado de la valla: "Lo ves muy nervioso. Cuando estás en la grada sientes impotencia. No puedes hacer nada, no puedes ayudar al equipo ni estar en dinámica. Quieres ayudar desde fuera animando a los compañeros, que han pasado por esos baches". También comentó que "no queda otra" que arribar el hombro para "remar todos juntos" y "cambiar esta situación".

Barbero también habló de Kevin Sánchez y Martín Ochoa, dos canteranos que irrumpieron a lo largo del curso para ocupar el vacío en la delantera. "Se ha visto reflejado en el campo que han puesto su granito de arena. Están trabajando muy bien, con ganas e ilusión. Cuando un chaval sube con esa ilusión nos puede ayudar. Ya se ha visto Martín que lo hizo bastante bien y Kevin ese ratito con el Tenerife que marcó diferencias. Saben que lo tienen ahí cerca y están peleando y trabajando", comentó.

En el último entrenamiento, Barbero sintió una molestia en la rodilla, pero descartó que fuese un problema físico. Solo un mal gesto: "Solo fue un susto, al final bueno, todavía quizá me falta ganar ese pequeño rango de movilidad. Tuve un gesto que se me dobló un poco la rodilla y me hice un poco de daño. Sí, estaré disponible".