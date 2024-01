Imanol Idiakez aguarda con buen humor la llegada de una Ponferradina que es un "muy buen equipo" contra el que espera que el Deportivo pueda empezar a escalar en la clasificación. Con un mercado de fichajes de momento congelado, tras la única llegada de Eric Puerto. "El mercado es muy complicado. Fichar para el Dépor es difícil, la gente se quiere aprovechar a veces", explicó sobre un proceso en el que la configuración de las fichas lo marca todo. De momento, el cuadro blanquiazul tiene dos huecos libres, a la espera de unos refuerzos que se quedan de puertas para adentro: "Fernando sabe cuáles son las prioridades para el equipo". Preguntao sobre si la presión de A Coruña es un condicionante, el técnico vasco bromea con que es "maravillosamente complicado todo aquí".

No habrá refuerzos para el encuentro ante la Ponfe, en el que Idiakez está más pendiente de la enfermería. Cuenta con que Paris Adot, aquejado de "una sobrecarga" muscular, llegue a tiempo; también con Lucas, quien no entrenó por "un golpe"; y quizá Pablo Martinez, que "entrenó ya". Además, son baja Cayarga, Retu, Ochoa y Balenziaga, este último por sanción.

El técnico easonense insiste en que el objetivo es "ascender" y todavía queda tiempo. "Esto es fútbol y cada jornada hay tres puntos en juego. El camino es largo. Si le preguntas a un maratoniano en el kiómetro veinte si yendo sexto la puede ganar te dirá que sí". A lo que añade que el objetivo debe ser "ascender de primeros", pero si no se puede, "lo importante es ascender".

Cuestionado por el papel de Pablo Valcarce y Hugo Rama, Idiakez confía en poder despertar la mejor versión de ambos en la segunda parte del campeonato: "Los rendimientos a veces tardan más en encontrarse. Lo mismo para Valcarce y Hugo. Entendemos perfectamente que vivimos en el mundo de lo inmediato. A veces las cosas aparecen antes o después. Estamos buscando su mejor rendimiento".

Imanol Idiakez también hizo balance de su actuación como entrenador en 19 jornadas de las que se siente el principal causante: "Me he quedado lejos de lo que me hubiera gustado, soy el máximo responsable, tengo un nivel de autocrítica a veces hasta excesivo. Vengo a Abegondo con la intención de conseguir el objetivo".

Por último, también habló de la renovación de Diego Villares. La considera una gran noticia para el club: "Simboliza los valores que deberíamos buscar para los futbolistas del Deportivo. Es un ejemplo a seguir. No tengo dudas de que será mejor futbolista. Me alegro muchísimo por él. Me alegro de que pueda vivir la vuelta al lugar que al Dépor le corresponde. "