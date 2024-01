Hugo Rama: “Nadie está dando el nivel que tiene que dar un jugador del Deportivo”

Con Hugo Rama (Oroso, 1996) el Deportivo sació su cuota de nostalgia este verano y fichó, ante todo, un generador de fútbol de posesión de categoría profesional. El mediapunta o mediocentro, al igual que la mayoría de jugadores del Dépor, no ha estado al nivel esperado, pero apuesta por exigirse y por que todos remonten el vuelo para seguir aspirando al título y al ascenso directo, algo para él ineludible. Le resta protagonismo la nueva apuesta de Idiakez por un equipo que transite y no por uno que domine, pero él aprieta los dientes y pretende adaptarse

¿Cómo está?

Me encuentro bien, tuve gripe A. Sigo con tos, pero estoy bien.

¿Le costó jugar en León?

No, ya estaba bien. Me tomé algunos medicamentos y bien.

¿Cómo asimilaron la derrota?

Mal. Arrastramos no haber ganado partidos al principio de temporada y cada uno es una final. Hay que ganar todos los días.

¿Mantienen la esperanza?

Seguimos confiando, pero cuesta porque vamos con retraso (en la tabla); cada derrota duele más.

“Me veo más en un equipo que tenga la pelota que en uno que transite”

¿Cómo se encontró en esos minutos que tuvo ante la Cultural?

En el campo suelo sentirme bien siempre y el otro día, cuando entré con Mella, lo hicimos bastante bien, aunque no hubo ocasiones claras.

¿Ha conectado con él?

Es buena gente. Es diferencial y lo será más cuando sea más maduro. Cada vez que juega, destaca.

Son casi paisanos...

Cuando estás en un equipo, siempre le coges más cariño a algún chaval de la cantera y ha sido él. A él también le ha pasado conmigo. A pesar de que le lleve bastantes años, tiene gustos parecidos a los míos.

"¿Liderato? Hay que mirar hacia arriba y si luego no nos da... En enero es una tontería pensar que no llegamos"

¿Ha sido jugar en el Dépor como había proyectado en su cabeza?

No. Lo hablé con mis amigos. Cuando tomas la decisión de venir, piensas que todo va a ser perfecto e idílico, pero la vida es así: dura.

¿Se arrepiente?

Para nada.

¿Cuál fue la mayor motivación para regresar al Deportivo?

Tenía otras opciones en otras categorías, pero el Dépor es el Dépor esté en la que esté. No vas a Primera RFEF, vas al Dépor. Tenía muchas ganas de jugar en Riazor, en casa, con mi gente. No me arrepiento, para nada.

Tampoco se le ha notado excesivamente a gusto en el campo. ¿Es así o es una percepción equivocada?

Al principio estuve bien, luego llegó el partido de Irún, que fue una ruina, y empecé a no jugar. Luego tuve una lesión que nadie sabe, porque no paré. Me rompí el isquio en diciembre y tuve una situación personal con mi hija y lo pasamos mal; estuvo en el hospital. Fue un diciembre un poco desastre. Pero tampoco hay que poner excusas: si se está mal se está mal. Ahora estoy bien y capacitado para jugar.

¿Se exige entonces?

Claro. Aunque estar en el campo, tampoco es algo que decida yo. Cuanto más esté, más puedo hacer y si no lo estoy, pues menos.

¿Ha cambiado el juego del equipo desde el inicio de liga?

Ahora somos más prácticos que al principio. Valientes, apretamos.. . Pero es que cada vez que nos hacen gol, nos hacen mucho daño. Y no puede ser. No puede ser que un gol nos haga tanta mella. No entiendo por qué nos pasa eso. Somos un equipo que le podemos remontar a cualquiera y...

En la estructura del juego del Dépor, ¿dónde se ve?

Donde más cómodo me siento siempre es por dentro. Me da igual estar más adelante o más atrás. En banda no puedo aportar lo que aportan Yeremay o Mella porque soy de tener balón, no voy a encarar a tres, irme de ellos y meterla por la escuadra. Soy para posesiones largas, pero no para lo que aportan ellos, porque somos jugadores diferentes.

El Deportivo ahora transita más que juega. ¿Se ve en ese estilo?

Me veo menos en un equipo que transite que en uno que tenga la pelota, no me voy a engañar. Pero nos tenemos que adaptar a lo que le venga mejor al equipo. Si toca transitar, pues transitar y si nos va bien así, pues hay que adaptarse.

¿Necesita un partido redondo?

Mi último partido de inicio es ante el Tenerife, en el que hacemos una primera parte superbuena, con gente que no había participado. Dominamos a un buen equipo de Segunda. Depende del partido porque son muy cambiantes. No es lo mismo jugar en el campo del Arenteiro que hacerlo en casa ante la Ponferradina. Hay que adaptarse.

¿A tiempo de ser campeones?

Nos equivocaríamos si no lo pensásemos así. El Dépor es un equipo que se hizo para quedar primero y sabemos que nadie está dando el nivel que tiene que dar un jugador del Dépor. Hay que mirar hacia arriba y si luego no nos da... En enero es una tontería pensar que no llegamos.

¿Entiende las críticas de la grada?

Claro y las comparto. No les podemos reprochar nada. No tengo ninguna queja de la gente, solo puedo darle las gracias. Es que tienen razón y no podemos hacer otra cosa que no sea dar lo mejor de cada uno para que estén felices de ver al Dépor.

¿Le consuela cumplir el sueño de jugar de blanquiazul en Riazor?

Ir de pequeño y ahora jugar allí y que me vea mi familia es un orgullo. Sé que las cosas no van bien, pero estoy agradecido al club por haberlo hecho posible. Tengo ganas de jugar, de volver a sentirme bien y que el equipo vaya a más.

¿Lo pasa mal en el banquillo?

Se sufre, sobre todo porque durante la semana te imaginas las cosas de otra forma. Son partidos que piensas que vas a dominar y ganar, pero en esta liga es una locura lo diferente que es cada uno.

¿Le sorprendió Primera RFEF?

Sí, el nivel físico que tiene la gente no es diferente a Segunda. Sí que es verdad que en calidad, sí. En Segunda si pierdes dos balones en el centro del campo, pueden ser gol.

No han conseguido encadenar una serie de encuentros ganando...

Necesitamos una racha de ganar y no solo eso. Por ejemplo, el día de la Real B acabas venciendo, pero con la roja terminas metiéndote en tu campo y ya no acabas con las sensaciones que acabarías con un 2-0. Entre que el club te exige y que nosotros nos exigimos, porque sabemos dónde estamos, también es complicado. Sabemos dónde estamos y es lo que hay. No vale con poco.

Ponferradina. Celta B....

Sí, pero cada partido no tiene que ver con el rival. Queda una vuelta y tiene que ser perfecta para lograr el objetivo difícil y bonito.