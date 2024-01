El Deportivo afronta este fin de semana uno de esos partidos que no le gusta a nadie en casa blanquiazul. Visitar Balaídos, medirse al filial del eterno rival... hay poco que ganar y mucho que perder, aunque Diego Villares, recién renovado, cree que es una buena oportunidad para dar "un pasito más" y tomarlo como un encuentro más. Eso sí, no es un día cualquiera. "No es un partido más, hay esa rivalidad aunque sea el filial del Celta y no nos guste jugarlo a nadie. Es un partido importante, pero tenemos que saber llevarlo como uno más".

El partido será a las 21.00 de la noche. Un horario que "no es cómodo para nadie". Además, el primer equipo vigués jugará antes, a las 14.00, ante el Girona, lo que dificultará que el campo esté en buen estado después de la imagen que dio ayer en Copa del Rey. "Creo que tienen unos problemas ahí que ya lo cambiaron varias veces. Está irregular, pero es el mismo para ambos", explicó sobre el tapete. El centrocampista de Samarugo explicó en Abegondo qué es lo que hicieron bien ante la Ponferradina el domingo pasado y qué deben hacer para vencer al Celta B. Destaca, sobre todo, la activación sin balón para robarla: "Sobre todo esa presión adelantada y presión tras pérdida de todo el equipo, acompañando desde atrás, empezando por los de arriba. Ese hambre por querer recuperar el balón tras perderlo". También fue preguntado por su cambio de posición, regresando al centro del campo para acompañar a José Ángel: "El domingo el míster me dijo que fuese un poco más posicional y diese más equilibrio al equipo porque estábamos solo dos mediocentros". EL De Samarugo se fue "encantado" por el juego del equipo tras la victoria ante el líder y espera poder "encadenar así muchos partidos en lo que resta de temporada y poder coger una buena racha de resultados". También habló de los chicos de la casa tras un partido que decidieron los canteranos: "Encantado de Mella, Barcia, Yeremay que lleva tiempo… encantado de que sigan subiendo muchos chicos y lo sigan haciendo bien". Villares renovó con el Dépor hasta 2027, extendiendo por dos temporadas más el contrato que tenía vigente. Unas negociaciones que fueron rápidas porque "las dos partes" querían llegar "a ese punto de acuerdo": "Fue algo rápido que manejaron entre mis representantes y la dirección deportiva. Se acabó todo muy rápido".