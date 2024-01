Raúl Alcaina es el segundo fichaje confirmado del Dépor. Tras una operación relámpago y que se cayesen algunas otras opciones, el club coruñés se puso en contacto con el jugador y con el Alcoyano y el acuerdo fue rodado, a pesar de las reticencias iniciales del propietario de sus derechos federativos. Todo se arregló pagando un traspaso y con el delantero el entendimiento fue sencillo. "Se dio rápido. Me comunicaron el acuerdo con el Alcoyano y, al escuchar que era el Dépor, una ilusión enorme. Tuve poquitas dudas", asegura quien pudo marcharse en verano y quien, a pesar de perder protagonismo en este inicio de temporada, recala en A Coruña: "Hubo varios equipos en verano (que le querían) y el club (el Alcoyano) no dejó. Querían hacer un proyecto ambicioso y no dejaron salir. Ahora terminaba contrato y decidieron que sí", analiza sobre el cambio de postura con el Alcoyano.

Fernando Soriano remarcó que puede jugar arriba y en banda derecha y aportó algo de luz sobre cómo se cerró la operación. "Desde el principio de mercado y competir puesto con Barbero y Davo. Fue todo muy rápido. Se habló a finales de diciembre y estaba cerrado (en banda, su club), ahora se abrió y hablamos con el Alcoyano. Llegamos a un acuerdo. A nivel de condiciones, por versatilidad, puede jugar con cualquiera de sus compañero en ataque o solo. Es compatible con ellos y es lo que estábamos buscando", razona el director deportivo. Alcaina aprovechó para definirse como jugador: "Soy potente, me gusta atacar los espacios, romper, ir a recibir, estar en zona de finalización. Trabajo y garra no van a faltar".