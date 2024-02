Mario Nájera (Logroño, 2003) es uno de los exponentes de esa generación dorada que aún guarda sus virtudes en el Fabril y que va macerando su salto a los órdenes de Óscar Gilsanz. Tras un inicio con menos protagonismo, se va convirtiendo en importante en el filial en su estreno en Segunda RFEF. El riojano se siente apoyado y cerca del primer equipo, pero asegura no tener prisa. Su contrato acaba, en un principio, el 30 de junio y le gustaría seguir

¿Cómo se siente ahora en el equipo y cómo ve al Fabril?

Estoy más contento porque estoy teniendo más participación. Al principio de temporada me costó entrar. Me alegra bastante. En el equipo nos costó también, sobre todo la primera vuelta, pero ahora parece que estamos entrando en mejor dinámica y se va notando. No es fácil conseguir victorias, poco a poco llegarán los resultados.

¿En qué se nota el cambio de Tercera a Segunda RFEF?

Yo lo percibo en todos los aspectos del juego. En los duelos, en la velocidad, en calidad, en todo. Hace que tú estés más preparado, es todo más complicado.

¿En cuál lo siente más?

En la calidad, quizás. Ya los equipos fallan menos y es más complicado hacerles gol. A base de trabajar y dar el máximo, a veces se equivocan y conseguimos hacerlo. Para ganar hay que mantener el nivel, cosa que nos cuenta.

¿Ya se han adaptado al vaivén de jugadores ante las necesidades del primer equipo?

Al principio nos pilló por sorpresa, ahora estamos más acostumbrados a quiénes suben y a quiénes bajan. Es rutina. El equipo intenta dar todo con lo que tiene.

¿Le ayuda para dar saltos de categoría seguir al lado de Gilsanz?

Siempre te da confianza al salir al campo y te ayuda. Él te dice lo que tienes que hacer y si cumples, va a salir. Es mi cuarto año con él, es con el que más he estado.

Mella, Yeremay, Rubén... ¿Está cerca el primer equipo?

Sí, por el nivel que está viniendo desde abajo (de la cantera) y porque Imanol apuesta por los chavales; y eso da confianza. Hay que seguir trabajando para llegar ahí.

La grada de Riazor está entregada al proyecto de cantera. ¿Los sienten también próximos?

La gente aquí en A Coruña y en casi toda Galicia es muy del Dépor. Parece que no, pero hay mucha gente que nos sigue y nos apoya todos los días, se nota un montón.

¿Cómo es la experiencia cuando se entrena con los mayores? ¿Ha charlado con Idiakez?

Imanol es siempre muy claro, te dice lo que quiere. Cuando subes, lo haces lo mejor que puedes y toca adaptarse. Saldrá mal o bien, pero quieres dar el máximo. Solo pretendemos ayudar.

Su contrato acaba en junio. ¿Quiere seguir? ¿Han hablado?

En el Dépor estoy contento, pero no tengo ni idea, ya se verá lo que pasa. Me gustaría mucho continuar. A ver también qué pasa con el Fabril, que es lo principal, lo otro yo no lo sé. Que el Fabril se mantenga, incluso buscar el play off y de ahí para arriba. Ese es el objetivo.

¿Se ha sentido acompañado en estos cinco años en A Coruña?

El club siempre ha estado pendiente de mí, de mis compañeros. Siempre estamos bien cuidados, en las mejores condiciones. Al formar a alguien es lo mejor que le puede pasar, estar bien atendido.

¿Cómo está Martín Ochoa?

Con él tengo buena relación, es amigo de siempre. Verlo ahora de nuevo jugar me alegra a mí y a toda la afición. Es un jugador de mucha calidad y de mucho gol. Cuanto antes lo tengamos disponible, mejor.

¿Ha hablado con Rubén, Mella o Yeremay?

Siempre les felicito en Abegondo porque son unos cracks, me alegro de que hayan marcado. Un día son ellos, otro vamos a ser nosotros y la clave es que vayan saliendo los chavales. Y todo por el bien del Deportivo.

Cualquier día le toca a usted...

Nunca se sabe. Hay que estar preparado para darlo todo. Ahí estamos con las ganas, pero también con los pies en el suelo pensando en el Fabril y en la Arandina.

Visitan al colista...

Hasta el último clasificado te puede dar muchos problemas. Ellos se han reforzado y se van a tomar el partido muy en serio. Ganar un par de encuentros te coloca arriba y te da posibilidad de engancharte a los puestos altos.