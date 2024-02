Los cimientos del renacer del Dépor: “Es un equipo imprevisible y rápido”

Cinco victorias consecutivas, siete en los últimos ocho encuentros, sirven como argumento principal de un cambio que ha llevado al Deportivo en poco tiempo a verse a diez de la cabeza a una breve distancia de dos puntos. Un partido, un pequeño paso en una carrera de fondo en la que queda todo por decidir. “Soy tremendamente optimista”, explica Rodríguez Vaz, quien asegura que la situación ha cambiado radicalmente en poco tiempo. “Por fin veo a un equipo, antes era algo anárquico, jugadores fuera de posición y lejos de su rendimiento”, remarca. Sin ºembargo, la explosión de “los chavales” en las bandas, devolver “a Villares al centro del campo” y “sobre todo Lucas, que ha reencontrado el gol”, forman los cimientos de un nuevo y mejorado Deportivo.

Entre Barcelona y Tarazona no pasó tanto tiempo. Al menos en la unidad temporal que rige a la humanidad. Sin embargo, el fútbol tiene su propia manera de contar los días y entre una versión y otra han pasado varias vidas. Tito Ramallo, exentrenador del Fabril, cree hay varios factores para explicar el cambio: “La estructura pasó de tres a dos mediocentros, eran demasiados. Le sumas la velocidad de las bandas y la reactivación de Lucas. La clave es la coordinación de estos tres elementos y mantener la fortaleza a balón parado. Han hecho que el Dépor, pase a ser un equipo imprevisible y rápido; ahora es vertical y profundo”.

Uno de las mejoras está por fuera. Mella y Yeremay aportan talento, energía y descaro. Aunque Tito considera que hay que ir más allá de los chicos para entender el nuevo Dépor: “Han sido la espoleta del cambio, pero no son solo ellos, ellos son los que lo hacen explotar, pero también los mediocentros o que Lucas tenga un rol más claro. Idiakez provocó un cambio acertado”

Los tres técnicos coinciden en que el centro del campo, con Diego Villares y José Ángel, es el más óptimo para sostener al equipo, crear juego y dominar los distintos contextos de partido. “Tienen un enorme equilibrio”, explica Vaz. Manu Sánchez cree que ambos son claves para sostener “un planteamiento tan agresivo” con cuatro atacantes que se dedican casi en exclusiva a los metros finales: “En el centro del campo veíamos que se pisaban un poco los tres. José Ángel es un mediocentro puro, muy anárquico, tiene capacidad como hacía antiguamente Mauro Silva, salvando las distancias, pero no necesitaba ayudas. Y Villares es ese box to box con recorrido y llegada al área. Es la pareja ideal. No es que Salva lo haga mal, pero los tres juntos restaban entero”.

El otro cimiento, coinciden, es el apartado ofensivo. Y tiene nombre propio: Lucas Pérez. El de Monelos ha anotado siete goles en 2024 y suma 12 asistencias en toda la competición. Significa el 51% de los tantos blanquiazules esta temporada. Aunque, en este año natural ha participado en el 62.5%. Es indiscutible y diferencial. Esto se suma a un pilar que siempre estuvo, el defensivo. “Ofensivamente es el equipo con más recursos de la categoría y defensivamente hay una de las mejores parejas”, explica Sánchez, quien además cree que ahora el equipo es “más equilibrado” porque siempre “mantienen tres jugadores atrás que aportan orden” y Balenziaga y Ximo se reparten mejor las tareas de achique.

El Deportivo tiene por delante un largo camino con 14 jornadas por disputar. El futuro, eso sí, es más ilusionante. “Hay que tocar lo menos posible, el equipo está fresco”, pide Tito, quien también cree que habrá sanciones o lesiones que obligue a rotar. Sánchez añade que “La gestión de Idiakez ha sido fantástica” y por eso los jugadores respondieron en los momentos malos. “Es la mayor medalla”, insiste, a lo que Vaz suma que “hay que reconocerle ese trabajo si los jugadores tienen fe en él”. Los tres son más optimistas con el futuro porque además el equipo no ha tocado su techo. “Yeremay, Peke o Barbero no van a llegar cansados al final de temporada”, explica Manu, quien halaga las “incorporaciones acertadas” en invierno. Raúl Alcaina ya suma dos goles y Luis Quintero parece decidido a dar competencia y ganarse su sitio en el once titular.