Diego Gómez: “La renovación va muy bien, tengo claro que quiero triunfar en el Dépor”

Una fractura de peroné frenó su inevitable ascenso al primer equipo. Diego Gómez (Amoeiro, 2004), es una de las joyas de Abegondo y tras meses de calvario, regresó esta semana al grupo de trabajo del Fabril para ayudar al equipo de Óscar Gilsanz a salvar la categoría. Cumple su quinta temporada en A Coruña, aunque aspira a quedarse y seguir creciendo en un club y una ciudad que ya siente como propia.

¿Cómo se encuentra?

Bien, bien, la verdad es que mejor de lo esperad. El primer día estuve algo más asustado, pero hoy ya como si no tuviese nada. No siento nada, ni molestia ni nada.

¿Cómo lo ha llevado?

Buf, fue duro, la verdad. Nunca había tenido una lesión de larga duración, pero muy bien. El club me ayudó en todo, los médicos han estados siempre pendientes de mí. Sobre todo Alberto, el readaptador, y los fisios, Emi y Charly, que estuvieron todos los días tanto mental como físicamente cuidándome y mimándome para que no me preocupara y se me hiciese más cómodo todo. Con gente tan buena en su trabajo es más fácil recuperarse.

¿Desde la valla cómo se ve?

Yo más nervioso. Tuvimos una racha mala y no poder ayudar a tus compañeros siempre pesa.

Estos meses se le veía por Abegondo. ¿Le gusta ver fútbol?

Me encanta el fútbol. La Primera RFEF y Segunda División las sigo mucho, tengo gente conocida y jugadores cercanos. Me veo fácil al día tres o cuatro partidos el fin de semana. Y si no hay partidos en Segunda me veo un Primera de Portugal perfectamente. Lo que sea.

Ha habido varias renovaciones en la cantera. ¿Cómo va la suya?

Muy bien. Yo tengo clarísimo que quiero seguir aquí en A Coruña. Se pusieron en contacto el club y mis representantes y todos de acuerdo. Queda ultimar unos detalles pero yo aquí estoy encantado. El club confía en mí y yo lo que quiero es triunfar en el Deportivo. La dirección general hace todo lo posible por subir y contar con los chavales jóvenes. No hay mejor sitio que aquí en A Coruña.

"Idiakez es un entrenador muy cercano. Trata a los canteranos de forma espectacular. Yo nunca había visto a un entrenador que tratase tan bien a los canteranos" Diego Gómez

undefined

¿Motiva más ver que hay oportunidades? ¿Ha cambiado la perspectiva respecto al año pasado?

Sí, bastante. La dirección general e Idiakez confían en los chavales, el míster si rinde lo van a poner como si fuera otro jugador de la plantilla.

El año pasado con Óscar Cano formó parte de muchos entrenamientos. ¿Cómo era su relación?

Era muy buena. A mí como entrenador me cuidaba mucho y me enseñó cosas que ahora puedo aplicar. Yo era juvenil y no tenía experiencia y me dio muchos consejos. Tuvimos una muy buena relación. Ahora está en Sabadell y ojalá le vaya muy bien.

¿Y con Idiakez?

Es muy buena también. Es un entrenador muy cercano. Trata a los canteranos de forma espectacular. Yo nunca había visto a un entrenador que tratase tan bien a los canteranos. Los incluye como un jugador más y no te sientes para nada excluido. Imanol y Mario (Gibanel) son geniales.

¿Qué tiene A Coruña para generar tanto apego?

La gente y todo en general. Yo llegué con 14 años, jugaba en un equipo pequeño y casi nadie nos venía a ver. Tener 15 o 16 años y poder jugar la Youth League con 20.000 personas, ir al estadio y que hubiese más gente en Segunda o Segunda B que en campos de Primera es una barbaridad. Dices: quiero demostrar delante de esta gente y darles alegrías. Es lo que más me llama, además de la ciudad, que es preciosa... menos los días de lluvia, como hoy (se ríe).

"Amoeiro es bastante pequeño. Iba a jugar por las calles y por los parques. Ahí quizá fue donde más crecí, más que jugando en otras partes. Ahí sacas muchas cosas y aprendes lo que es tirar de corazón y coraje" Diego Gómez

undefined

¿Asusta ver a tantas personas en un partido de juveniles?

Puede haber gente que igual le asuste un poco. Pero a nosotros nos vienen a animar. Más que asustar te motiva. Te lo pone todo más fácil, se te van los nervios. Fallas una acción y te animan. Te creces en el campo.

¿Notó el cambio de Amoeiro a A Coruña?

Amoeiro es bastante pequeño. Nos conocemos todos. Iba a jugar por las calles y por los parques. Ahí quizá fue donde más crecí, más que jugando en otras partes cuando era pequeño. Cuando tuve que dar el salto al principio lo llevé mal. Pero como podía ir a ver a mi abuela, a mis padres y mi familia el fin de semana lo llevaba bien. Mis padres también se sacrificaron mucho, todos los fines de semana es un tute largo para venir a verme desde Ourense. Al final cuando eres pequeño no le das importancia, pero ahora lo agradeces.

¿Francisca, no?

Sí, es mi abuela. Ahí atrás estuvo un poco mal, pero ahora ya está mejor. Ya está en casa y a ver si le dedico un gol. El primer gol para ella, que estuvo luchando en la residencia y ahora ya está bien. Yo peleé contra la lesión y ella contra su problema. Ojalá meter un gol para ella.

¿Jugando en el pueblo con otros chavales se progresa más?

Ahí sacas muchas cosas y aprendes lo que es tirar de corazón y coraje. Tengo un par de amigos, Sergio y Adrián, tienen unos 10 años más que yo, y yo jugaba siempre con ellos y con mis primos. Que te empujen o pierdas 6-0 te hace irte de mala lecha para casa. A la siguiente vas fuerte y si te tengo que dar, te doy. En el campo al final es así, si vas con miedo es cuando te haces daño. Hay que ir con coraje. En la calle aprendes cosas.

¿Ahí se forjó su carácter?

Me suelen decir que dentro del campo tengo muy mala hostia y fuera soy muy tranquilo y empanado. Dentro si tengo confianza me activo. Y si se me cruzan los cables… pequé mucho este año, llevo cuatro amarillas (en siete partidos). Pequé bastante de novato. Soy así. Estoy intentando cambiarlo y tener más calma. Pero me cuesta frenar.

¿Cómo lleva los estudios?

El ciclo de deportes bien, solo me queda natación. Me vino muy bien por la lesión. El curso de entrenador cuando voy lo notas. Yo aconsejaría a todo el mundo hacerlo. Ves el fútbol desde otra perspectiva. Aprendes mucho, ya solo las reglas del fútbol o cómo lidiar con compañeros. Yo lo aconsejo hacer.

¿Tiene el gusanillo por los aspectos más tácticos del juego?

Sí, sí, a parte siempre hablo con mi padre, que siempre le gustó entrenar. Me dijo: ‘sácate el carnet y cuando te retires vamos los dos de primero y segundo’. Pero no sé si cuajaría, él tiene mucho carácter. Vive mucho el fútbol. Mejor estar tranquilos en casa (se ríe).