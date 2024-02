Ximo Navarro: “Lucas es el mejor”

Ximo Navarro, lateral derecho del Deportivo, no dudó en calificar a su compañero Lucas Pérez, con el que ya había coincidido en el Alavés en la máxima categoría del fútbol español, como “el mejor jugador” de Primera Federación. “Es un jugador diferencial, por suerte está con nosotros. Es el mejor jugador de la categoría. Muchas veces no metía goles, pero daba asistencias, que eran goles para otros compañeros, aunque quizá no llama tanto la atención como cuando consigues hacer gol”, declaró.

El lateral valenciano cree que la mejoría del Dépor viene más por la recuperación de “jugadores importantes” que estaban lesionado que por “una revolución” del técnico Imanol Idiakez.

El lateral diestro explicó que ha cambiado algunos hábitos para prevenir lesiones: “Ahora hago un poco más de trabajo en el gimnasio antes de salir entrenar, al acabar también hago mucho trabajo con los fisioterapeutas y alguna tarde también hacemos un trabajo específico con Nando. Tampoco han sido unos cambios muy drásticos, pero sí pequeñas cosas para que el riesgo de lesión sea el mínimo”.