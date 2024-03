“Aquí siempre hubo buenos jugadores”

Pocos jugadores conocen mejor que Dani Mallo, ex de Dépor y Lugo, las dificultades para llegar a Riazor, a jugar en el primer equipo. El cambrés formó parte de la plantilla que alzó por primera vez la Copa de Campeones juvenil en 1996. Casi tres décadas después, ve con ilusión la irrupción de una nueva generación: “El Dépor mejora cuando David Mella y Yeremay están disponibles. Contagian de ese descaro y alegría al resto”.

Dani Mallo está seguro de que en A Coruña siempre ha habido talento, pero no siempre oportunidades para abrir la puerta: “Por la cantera del Dépor han pasado grandísimos jugadores. Los de ahora son muy buenos y dan un resultado fantástico, pero los de antes quizá podrían haber dado un nivel similar y no tuvieron su oportunidad. No vamos a pedir que haya 25 jugadores de Abegondo, pero a lo mejor hubo la ocasión de meter algún chico más y se llenaron las fichas profesionales”. A lo que añade que el futbolista joven lo que “necesita” y “quiere” es jugar para poder madurar y progresar. Antes y ahora: “Pensamos que no se les puede cargar esa responsabilidad, pero el futbolista tiene que jugar, sea viejo o joven. Si juega y lo hace bien, continúa. No se sabe si uno está preparado hasta que juega”.

El excancerbero también tuvo su historia en el Anxo Carro. Con el equipo rojiblanco disputó más de una treintena de encuentros. A pocos días de un duelo importantísimo para ambas escuadras, analiza sus dinámicas: “Va a ser un partido tremendamente disputado. El Dépor está en un muy buen momento y el Lugo, si quiere reengancharse, no puede dejar pasar muchas más oportunidades. La llegada de Trashorras la semana pasada ya dejó entrever algunas de sus líneas, pero Riazor es un campo muy complicado. Si el Lugo quiere agarrarse a pelear por el ascenso, no puede demorarse más por las victorias” .

Dani Mallo entrenando con el Dépor / Juan Varela

En los últimos años ha crecido la rivalidad entre los combinados de Riazor y del Anxo Carro. Un ambiente cada vez más enrarecido, cuya deriva preocupa al exguardameta, ahora comentarista deportivo, entrenador de porteros y concejal en Cambre: “Es normal que se genere una rivalidad entre dos equipos de proximidad geográfica cuando se enfrentan varias veces por los mismos objetivos. Lo que a mí me da pena es que se enfoque a lo menos deportivo. Me alegro que haya rivalidad, que sea un buen partido, Riazor y el Anxo Carro se llenen y ambas ciudades disfruten. Pero preferiría que no fuera más allá. Luego el partido son 90 minutos, la rivalidad deportiva es buena para todos”.

Sobre los alvibermellos, casa que conoce bien, Dani Mallo considera que los cambios de entrenador nunca son positivos cuando se dan con tanta frecuencia. Roberto Trashorras es el tercero esta temporada: “Es difícil. Cuando hay cambios es porque los resultados no salen bien, pero te afecta. Se cambia porque las cosas salen mal. Es complicado para el jugador”. También supone una oportunidad para reivindicarse: “Yo creo que es humano. El jugador ve reavivada su ilusión de poder volver a entrar, igual que el que estaba no se puede relajar. No es agradable para nadie, pero se busca esa reacción”.

Dani Mallo recuerda desde la distancia y con cariño sus inicios en un Deportivo donde entrar era muy complicado. Incluso para una generación llena de talento: “Claro que era muy difícil. Eran otros tiempos, el equipo jugaba Champions League y era más complicado. Tampoco existía Abegondo. Pero incluso en aquella época hubo jugadores de grandísimo nivel en el juvenil o en el Deportivo B que tuvieron más complicado llegar al primer equipo. Pero entonces y ahora defendíamos lo mismo: el jugador si tiene nivel tiene que jugar, con 20 años o con 40”.

Abegondo es presente y futuro del club, pero hubo un día en el que la cantera no contaba con las facilidades y la organización actual: “Era muy complicado el día a día. Nos cambiábamos en unos vestuarios que estaban debajo de la Torre de Marathón y nos entrenábamos en un campo de tierra que estaba allí o nos desplazábamos en autobús a La Torre, Elviña, Meicende… a todos los campos municipales. No había instalaciones como tal y no había categorías inferiores más allá de dos equipos juveniles. Era muy difícil”.

De su generación rescata varios nombres que podrían haber llegado si hubiesen tenido alguna oportunidad más. “Puedo hablar de José Luis Deus, Carlos García, Pablo López, Xaco. Eso de mi generación, pero los David, Viqueira que jugaron en Primera, Carlos Padín, David, Iago… hay muchísimos. Sería injusto destacar solo a uno. Había jugadores de un nivel altísimo, pero subir al primer equipo del Dépor era una misión muy difícil. En A Coruña siempre hubo buenos jugadores, en la base del Dépor siempre”.

Ahora aguarda que el conjunto blanquiazul termine la temporada logrando el objetivo: “A día de hoy es el equipo que está más en forma. ¿Favorito? La Ponferradina, que va primera, pero el Dépor está en muy buen momento”.