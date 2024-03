Mella es duda y se probará el sábado

David Mella hizo saltar las alarmas al no hacer acto de presencia ayer en el terreno de juego de Abegondo para entrenarse junto al resto de sus compañeros. El extremo zurdo tiene una contusión en una de sus rodillas después de un choque el pasado miércoles con Rubén López en un balón dividido durante el entrenamiento. Aunque los primeros exámenes in situ no presagiaban ninguna dolencia grave, fue sometido a una resonancia magnética que confirmó que las consecuencias no iban más allá de la inflamación en la articulación por el golpe recibido. El viernes los médicos apuestan por un tratamiento conservador y por reducir la carga de trabajo y será el sábado ya cuando se pruebe para ver si está disponible para el encuentro del domingo frente al Lugo. El propio jugador era optimista horas más tarde en una charla que mantuvo en riazor.org.

Otros jugadores como Pablo Martínez o Diego Villares tampoco se ejercitaron en la mañana de ayer con el grupo, mientras que Mikel Balenziaga, tras tener que ser sustituido ante Osasuna Promesas por una indisposición, volvió a la actividad con el grupo.