Lucas: "Cuanta más distancia con el segundo y el tercero, mejor"

Lucas no quiere parar. Es el mejor jugador Estrella Galicia del mes de febrero, el Dépor es líder y lleva siete triunfos consecutivos, pero él quiere más. Aparece el Nàstic, el segundo, en el horizonte. "El equipo está contento y feliz. Desde el principio sabíamos de nuestro potencial. No se daba y ahora sí. Tenemos muchas ganas y mucha alegría. Que llegue el partido del domingo y contra el segundo y cuanta más distancia, mejor. Depende de nosotros mismos", apunta el coruñés quien no piensa en una igualada en tierras catalanas. "Lo que pensamos es en ganar. En mi corta trayectoria no conozco a ningun compañero que haya salido a empatar. Luego los partidos te llevan a circunstancias. Si vas 1-1 en el 89... Desde que acabó el Lugo pensamos en ir a Tarragona a ganar. Nos salen los resultados, somos peligrosos, no nos hacen ocasiones ni goles. En el fútbol hay que aprovechar estos momentos. Cuanta más distancia con el segundo, el tercero y el cuarto, mejor".

El Dépor ha llegado a la cima, ahora le toca mantenerse. "Es lo más difícl, no es llegar. No sabemos cuándo pueden llegar los malos momentos. Que sean 8, 9 o 10 victorias seguidas. Dependemos de nosotros", apunta el zurdo, quien está disfrutando el momento. "Este año ya conocía a jugadores y compañeros, nos llevamos muy bien. Están los chavales, es un cúmulo de circunstancias que ayudan. Ahora es todo más bonito y divertido".

El 7 cree que también hay que dar valorar a lo conseguido. "Estamos en una dinámica de juego de encontrarnos bien, esta es la línea. Ya pasamos por malos momentos y cuantos más duren los buenos... Hay mucha energía y ganas. Mejor. Se puede pensar que meter cuatro o cinco goles es fácil, pero no es así", apunta.