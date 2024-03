El paso internacional de Yeremay

La carrera de Yeremay Hernández ha dado un vuelco en el último año y poco a poco su talento va acompasándose a la cotas que va alcanzando. De ser una de esperanzas del cantera del Real Madrid a buscar un camino en la élite en A Coruña, donde también ha tenido recurrir varias carreteras secundarias. Ahora que lleva el 10 a la espalda y que es una de las referencias de un Deportivo demoledor en Primera RFEF, empieza a llamar la atención en Las Rozas, de las categorías inferiores de la selección española.

El grancanario está incluido en la prelista de la selección sub 21 para los duelos de finales de mes ante Eslovaquia y Bélgica. El primero amistoso y el segundo valedero para el Europeo de la categoría.

Ahora queda por saber si Santi Denia da el paso de hacerle hueco en una lista definitiva que en la última cita de la sub 21 incluía a futbolistas del nivel de Rafa Marín, Álvaro Carreras, Javi Guerra, Gabri Veiga, Fermín, Alberto Moleiro, Pablo Barrios, Pablo Torre o Samu Omorodion.

No será sencillo que acabe siendo uno de los elegidos por la competencia y porque la mayoría juegan en Primera, sino en el fútbol profesional. Pero rondar esos círculos ya es un paso al frente para Yeremay Hernández, quien nunca ha sido convocado por la selección española. Ni en la sub 16, 17, 18, 19 o 20. Estuvo en alguna prelista, pero no en las definitivas, algo que sí ocurrió con otros referentes de Abegondo en el primer equipo como Dani Barcia, Martín Ochoa o, más recientemente, Kevin Sánchez y Dani Mella. Estos dos últimos son ahora mismo fijos en el combinado sub 19. De hecho, fueron protagonistas en el último encuentro del combinado con un gol y una asistencia que ayudaron a España.

Tanto los dos integrantes de la sub 19 como el potencial jugador de la sub 21 se podrían perder el duelo ante el Rayo Majadahonda en el caso del primer equipo y el choque frente al Valladolid Promesas en el del Fabril. Ambos a domicilio.

Tendría que pagar el Dépor un peaje por sus ausencias, pero tanto Yeremay como los internacionales sub 19 tienen en mente, ante todo, su crecimiento con el club coruñés, ahora que acaba de asaltar el liderato y que se ha convertido, de nuevo, en uno de los grandes candidatos al ascenso directo a Segunda, categoría que beneficiará al club y a su desarrollo. La selección es una guinda. Mella y Yeremay son fijos en los onces de Idiakez una vez pudieron dejar atrás los lastres físicos que le condicionaron en el inicio de temporada. Su gran campaña llama la atención de Las Rozas. Riazor los vio primero.