Pablo Trigueros: “El Dépor ha cambiado totalmente, ha ganado en velocidad con Yeremay y Mella”

Pablo Trigueros (Herreruela de Oropesa, Toledo, 1993) militó tan solo una temporada en el Deportivo, aunque su desenlace en aquel doloroso play off de ascenso frustrado contra el Albacete le marcó tanto como a la afición blanquiazul. Las lesiones le impidieron tener el protagonismo que aguardaba y que después encontró en la Cultural Leonesa y el Nàstic de Tarragona. En las filas del club catalán, convertido en uno de los líderes de la defensa más solvente del campeonato, se reencontrará este domingo (12.00 horas) con el Dépor en un partido marcado en rojo en el calendario.

¿Cómo está siendo su experiencia en el Nàstic?

Muy buena. Es un gran club y una gran ciudad. Las cosas están yendo muy bien, así que feliz. La temporada no puede ir mejor, hemos estado ahí arriba siempre y ahora llega un partido entre dos equipos a los que nos está yendo muy bien.

No tuvo muchas oportunidades en el Dépor en la temporada 2021-22, ¿cómo será el reencuentro?

Es un partido especial para mí, bonito a partes iguales. Somos dos grandes equipos que nos vamos a presentar en un momento importante de la temporada. Espero que sea un partido bonito para las dos aficiones, para el espectáculo y para nosotros también.

Tiene todos los alicientes, campo lleno, primero contra segundo, el mejor ataque contra la mejor defensa...

Se cumplen todas las cosas. Somos dos buenas plantillas las que nos vamos a enfrentar, cada una con sus virtudes y sus defectos. Siempre le deseo lo mejor al Deportivo, pero esperemos que nos vaya bien al Nàstic.

¿Hasta qué punto será decisivo este partido?

Es un partido importante. El Dépor es un rival directo para nosotros y en se sentido sí que es importante, pero creo que quedan muchísimos puntos en juego. Hasta que no quede menos de un mes o un mes de competición creo que no va a estar nada decidido en este grupo.

Todo ha sido muy cambiante, hace un mes y medio el Dépor parecía descartado para el ascenso directo...

Está todo muy igualado. Es un grupo muy competitivo, creo que cualquier equipo de los que estamos arriba puede pelear por el liderato. Vamos a ver quién es capaz en este último tramo de pegar el arreón.

¿Les ha sorprendido la resurrección reciente del Deportivo?

Es que tuvieron muchísimas bajas y eso se nota en un equipo. Hubo muchas lesiones, pero al final por plantilla, por la ciudad, por el presupuesto, por lo que sea... el Deportivo siempre va a pelear hasta el final. Así se está dando ahora.

¿Era mejor enfrentarse a un Dépor tocado como en la primera vuelta o ahora que va lanzado?

Creo que da igual. El Dépor es un gran equipo. Independientemente de que no tuviese antes una racha buena, era un gran equipo y eso no cambiaba las cosas.

Son la mejor defensa del grupo y el Dépor viene de enlazar una goleada tras otra...

Veremos qué se impone, pero eso va marcar mucho el partido. Allí [en Riazor] ya fuimos e hicimos un gran partido. En la primera parte estuvimos bien y en la segunda ya dominó el Dépor. Aquí las circunstancias van a ser muy diferentes, pero será un partido muy diputado.

¿Espera el clásico partido entre aspirantes, quizá cerrado?

Partidos cerrados suelen ser la mayoría de esta categoría. Nadie gana sobrado, como quien dice. Lo que va a ser es un partido muy igualado, cada uno con sus armas. Sistemas diferentes, formas de jugar distintas... A ver quién se impone.

¿Ve muy cambiado al Dépor con respecto a la primera vuelta?

Ha cambiado totalmente. Ha ganado en velocidad por fuera, con Yeremay y Mella. Arriba también se ha recuperado Barbero, Lucas ya está... Ha ganado con esa velocidad por fuera y creo que se ha hecho un equipo mucho más difícil de batir por esa profundidad.

En su temporada en el Dépor Yeremay ya solía entrenar con la primera plantilla, ¿cómo lo recuerda?

Tanto él como Barcia y Mella eran jugadores con muchísimas condiciones. Aquel año el que más subía era Yeremay. Tengo una buena relación con él y es un jugadorazo, pero era difícil entrar en aquel equipo. Son grandes jugadores, con mucho futuro en el Dépor, ahí en casa. Les deseo lo mejor, creo que tienen mucho fútbol para dar a la gente.

Yeremay ha ido evolucionando esta temporada, se asoma más hacia el centro desde la banda. ¿Lo ha seguido?

Ha alternado un poco la delantera y la mediapunta partiendo desde la banda. Ahora ya tiene un perfil diferente. Me alegro mucho por él, es una excelente persona y un gran jugador. Está demostrando un nivel muy, muy bueno este año.

En León la temporada pasada y en Tarragona ahora ha encontrado la continuidad que le faltó en el Dépor...

Soy un jugador bastante regular y en eso no he tenido nunca ningún problema. En el Dépor tuve la mala suerte sobre todo de la lesión en el tobillo, que me mermó y ya me dejó tocado y un poco bajo de ritmo. He sido regular durante toda mi carrera y así lo han demostrado los números. Por suerte este año me está yendo bien y no he tenido ninguna lesión.

De aquel Dépor de la 2021-22 apenas quedan jugadores que coincidieran con usted...

Sorprende mucho, pero sí. Quedan algunos. Los jóvenes que estaban, Villares y Jaime... Poquita gente. Cada año en Primera RFEF las plantillas son totalmente distintas y hay mucho movimiento.

¿Es una prueba más de que los objetivos no se cumplieron?

Al final muchos equipos buscan ese mismo objetivo. Si no lo llegas a conseguir haces un poco limpieza y buscas en otros sitios. Creo que en mi año se hizo una temporada muy buena a nivel de equipo, pero tuvimos la mala suerte de lo que pasó en el último partido, cuando lo veíamos en la mano. Fue una pena, pero esas cosas pasan en el fútbol.

¿Cómo vivió aquel desenlace final del play off contra el Albacete?

Fue muy difícil para la afición y para los jugadores. Lo veíamos en la mano, nos valía el empate en casa... Disfruté de muchos menos minutos de los que me hubiese gustado, la verdad, pero fue un año en el que el Dépor fue muy superior gran parte de la temporada. El Racing hizo una segunda vuelta espectacular y nos pasaron, pero creo que se podía haber quedado primero de sobra con esa plantilla sin ningún tipo de problema.

Siempre se habla de la presión del Dépor por ascender. En Tarragona también pelean por lo mismo, ¿es igual allí la exigencia?

La presión, si no es excesiva, yo creo que es buena. Presión la tiene la gente que se juega el descenso. Nosotros estamos en puestos de privilegio. Es un gusto jugar estos partidos.