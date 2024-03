Yeremay: "Da igual que esté Óscar Cano, yo tengo motivación todos los partidos"

El Deportivo disputará el sábado (18.00 horas) un partido contra el Sabadell marcado por el regreso a Riazor de Óscar Cano. Yeremay Hernández se reencontrará con un técnico que no le dio demasiadas oportunidades, pero eso no representa una motivación extra para el canario. "Yo tengo motivación todos los partidos, da igual que esté Óscar o como se llame. No soy así, motivación todos los partidos", afirmó el canterano.

A pesar de que apenas tuvo protagonismo bajo sus órdenes, Yeremay aseguró que mantiene buena relación con Cano. "Si lo veo seguramente lo saludé porque coincidí con él y tengo buena relación. Seguramente cuando lo vea le daré un abrazo", aseguró.

Además del regreso de Cano, a Riazor también volverá el exsecretario técnico Carlos Rosende, ahora director deportivo del Sabadell. "Es cierto que no hablaba mucho con él. Quizá Soriano es más cercano que Carlos, pero lo que puedo decir de él son cosas buenas. Le deseo lo mejor menos el sábado", indicó el canario acerca de su relación con Rosende.