Fútbol con corazón Genuine en A Coruña

Compartir un abrazo, reír a carcajadas, perder la vergüenza bailando o hacer amistades que traspasan comunidades son algunos de los regalos que ha dejado este fin de semana en Abegondo LaLiga Genuine. El fútbol más inclusivo dio una lección de valores y aprendizajes tras la celebración de la segunda parte de la Fase 2 de la competición. Un evento único, emocionante e inspirador en el que se juntaron 24 equipos de toda España. Familiares, amigos e integrantes de los distintos planteles coronaron dos días tan emocionantes como emotivos de fiesta y deporte.

A Coruña vivió por segunda vez la competición que vela por la integridad a través del fútbol. 72 partidos en un fin de semana cargado de sentimiento en el que lo importante fue la diversión. Familiares y jugadores disfrutaron de dos días de puro recreo a través del deporte rey. “Los chicos lo pasan muy bien. Tanto los convocados como los que no. Porque los que no, vienen de voluntarios y ven a sus compañeros. Es una fiesta para todos.”, explica Chus, una de las madres blanquiazules. Ella se emociona al destacar qué aporta el fútbol en el día a día de los chicos y chicas que integran cada equipo: “Lo que más les suma es independencia. El hecho de poder ir a entrenarse solos, por ejemplo. Son más autónomos. También compañerismo o empatía”. Aunque hay un aspecto que recalca con fuerza: “El sentimiento de pertenencia a un club. Ellos son jugadores del Dépor y eso no es cualquier cosa. Lo llevan a otro nivel y están encantados. Son una piña”.

Xane Silveira

Esta vez el Deportivo fue organizador y local, pero vinieron familias de toda España. Eduardo viajó desde el País Vasco enfundado con la camiseta y la bufanda del Alavés. “Es una experiencia estupenda. Son chavales que si no llega a ser por esta liga, no hubiesen viajado tanto, no hubiesen conocido todo esto y esta experiencia. Es preciosa”, refleja con cariño.

Ramón ha acudido a ver jugar a su hijo Samuel. Cree que los padres “casi lo pasan mejor que los chicos”. Se queda, sobre todo, con la experiencia que pueden vivir: “Significa mucho para ellos. Lo pasan estupendamente. Tanto en los entrenamientos como en los partidos, las concentraciones… Es un aliciente que tienen todo el año”.

Más allá del fútbol

El evento es sumamente especial. Para los jugadores visitantes supone la oportunidad de viajar sin sus padres y tener una libertad de la que no gozan en el día a día. En ocasiones, esta es su primera vez. “Para ellos es una experiencia, además de lo futbolístico, que genera muchas oportunidades. Viajar, vivir, encontrarse con compañeros de otros equipos, crear amistades que traspasan comunidades autónomas...”, explica Lucía Otero, entrenadora del Dépor Genuine. Cree que el aprendizaje va mucho más allá de lo deportivo: “Les enriquece y les aporta mucho en su día a día. Favorece sus relaciones sociales, que se suelten, que hablen con cualquier persona y que se relacionen de una forma mucho más fluida”.

Xane Silveira

LaLiga Genuine nació en la temporada 2017-2018 y desde entonces ha ido sumando equipos a una competición pionera que sirve para realzar todos los valores que debe fomentar el deporte rey. Para Clemente Villaverde, presidente de la Fundación LaLiga, se trata de devolver a la sociedad aquello que el propio fútbol otorga: “LaLiga tiene su parte social y la llevamos a través de la Fundación. Lo que intenta LaLiga es aprovechar la proyección del fútbol como una herramienta de inclusión. LaLiga Genuine es la inclusión dentro de la inclusión. Tratamos de devolver a la sociedad lo que la sociedad nos da a nosotros con el fútbol. Tiene esos aspectos como la inclusión, la igualdad de oportunidades o la solidaridad que son fundamentales”. Y lo refrenda el lema de la competición: “Compartir antes que competir. Todos salimos con una sonrisa y todos ganamos”.

Una importante logística

La organización no es sencilla, pero la preparación es total. “La logística es bastante complicada. Hay que mover a a muchas personas, buscar hoteles y mover muchos elementos para desarrollarlo. La organización lleva muchos temas médicos, de seguridad… Es un tema extenso con una preparación importante”, explica Clemente Villaverde, quien considera que el fin de semana ha salido “perfecto”.

Xane Silveira

Roi, jugador del Dépor Genuine, sonríe después del tercer partido disputado y celebra por todo lo alto. Lo ha pasado “muy bien” por “compartir con los compañeros” en un torneo que ha contado con equipos como Real Madrid, Leganés, Lugo, Racing de Ferrol o Burgos, entre otros. Álvaro, quien esta vez no ha sido convocado y ha estado todo el fin de semana animando sin parar a sus compañeros, destaca que el Dépor tiene “una afición de Primera”.

A Coruña baja la persiana tras un fin de semana inolvidable para todos. En especial, para ellos, los protagonistas. “Ha sido genial. Es difícil expresar con palabras lo que es poder hacer una sede en casa”, destaca Lucía Otero. LaLiga Genuine regresará en abril con la Fase 3 para seguir compartiendo el fútbol de la forma más inclusiva.