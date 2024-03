Sello de la cantera en el gol del Dépor

Diez años después, los goles vuelven a llevar la firma de Abegondo en el Deportivo. El peso de los canteranos en el equipo no solo se traduce en su importancia en los planes de Imanol Idiakez, con Villares, Yeremay y Mella convertidos en jugadores imprescindibles para el técnico, sino también en su aportación goleadora. Con los dos tantos que marcó Yeremay el sábado contra el Rayo Majadahonda, la cuenta de los canteranos asciende a 13 esta temporada.

Hay que retroceder hasta la temporada 2013-2014, con el equipo en Segunda División a las órdenes de Fernando Vázquez, para encontrar una cifra más alta. Aquel fue un curso muy particular, en el que el técnico de Castrofeito le hizo sitio a varios futbolistas de la cantera debido a los problemas institucionales que amenazaron incluso la supervivencia del club. Futbolistas como Luis Fernández, Pablo Insua o Juan Carlos Real, junto a otros ya asentados como Juan Domínguez o Laure, tendrían mucho peso en las alineaciones. Entre los cinco marcarían 16 goles. Diez años después, el Dépor de Idiakez acecha esa cifra.

La lógica dice que lo más probable es que los Yeremay, Mella, Villares y compañía la superen cuando faltan por disputar todavía nueve jornadas para el final del campeonato regular. Más complicado es que alcancen los números de la mejor temporada en cuanto a goles de canteranos de las últimas 35 en el club. Fue también en Segunda y también con el ascenso como desenlace. En la campaña 2011-12, con José Luis Oltra en el banquillo, la aportación goleadora de los jugadores formados en Abegondo se marchó hasta las 25 dianas.

Goles de los canteranos en las últimas temporadas. / L. O.

El motivo principal fue la explosión goleadora de Lassad, que se marcharía hasta los 14 tantos y compartiría el pichichi con Riki. Le secundaron Juan Domínguez (4), Xisco (3), Álex Bergantiños (3) y Laure (1). Ninguno, salvo el lateral derecho madrileño, partía al comienzo de la temporada como un jugador importante. El propio Lassad arrancaba como el recambio de Xisco, refuerzo de aquel curso para afrontar el regreso a Primera. Un arranque de campaña dubitativo hizo que Oltra terminara apostando por los canteranos, que se asentarían como titulares en una temporada histórica coronada con el récord de puntos (91) de la categoría. Lassad llamaría la atención de otros equipos y rechazaría renovar su contrato. Fichó por el Celtic, pero no volvería a alcanzar aquellas cifras como blanquiazul.

En la época gloriosa, sin apenas canteranos, el capítulo goleador de los canteranos lo protagonizó casi en solitario Fran González. Hay que retroceder hasta la temporada 1989-90 para encontrar una cifra parecida a la actual. En los 15 tantos de aquel curso, uno tiene sorpresa, el que marcó Gonzalo Mella, el padre de David.

Victoria de la sub 19 con Mella y Kevin titulares

Los canteranos deportivistas David Mella y Kevin Sánchez fueron titulares en la victoria de la selección española sub 19 ante Kosovo (2-1) en el torneo que están disputando en Eslovenia de clasificación para la Eurocopa de la categoría. Mella, que se perdió el duelo contra el Rayo Majadahonda del sábado, disputó 77 minutos, mientras que Kevin Sánchez, que a su vez no pudo estar en el compromiso del Fabril frente al Valladolid Promesas, fue sustituido en el 65. Los canteranos blanquiazules afrontarán mañana el último de los compromisos para los que han sido citados con la sub 19. Será a partir de las doce del mediodía contra Austria. Una vez finalizado ese encuentro en el que se decidirá si la selección disputa la próxima Eurocopa, Mella y Kevin regresarán a A Coruña. El plan del Deportivo era que los dos pudieran entrenarse ya el miércoles en las instalaciones de la ciudad deportiva de Abegondo.

