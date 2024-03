Mella, más cerca; Lucas, más lejos de Cornellà

Las preocupaciones de Imanol Idiakez son muy parecidas a las de hace una semana, pero con matices. No han cambiado los dos nombres que rondaban y rondan su cabeza. Entonces sabía que no podría contar con David Mella y anhelaba poder alinear a Lucas Pérez frente al Rayo Majadahonda. Se quedó sin los dos. Hoy tiene, de nuevo, a los dos en el aire, pero al menos ninguno está descartado, como siempre sí ocurría hace unos días. Eso sí, Mella está más cerca de ser de la partida que Lucas.

El zurdo llegó ayer después de una semana agotadora con la selección española sub 19 en la que jugó 257 minutos de los 270 posibles en tres encuentros clasificatorios para el Europeo. Acabó exhausto, ya se vio en los últimos minutos del duelo frente a Austria. Pero su juventud hace albergar serias esperanzas de que pueda jugar. No arrastra, de momento, ninguna molestia física, más allá del propio agotamiento. Es probable que haga hoy recuperación, se pruebe mañana y viaje con el equipo para ser el sábado una de las apuestas del técnico ante el Cornellà. Germán Parreño confiaba ayer en el proceso que debe completar en las próximas horas. “No me preocupa, porque mentalmente le viene perfecto. Va a estar más metido, está con ganas, es joven y tiene energía y físico. Se está cuidando una barbaridad, está muy bien y a mí me alegra que esté tan bien. Vendrá perfecto para ayudarnos”, sentenciaba ayer el meta titular del equipo coruñés.

Más dudosa es la participación de Lucas Pérez tras ser ya baja la semana pasada por unas molestias en la rodilla. El coruñés no saltó al césped en la sesión del lunes y ayer solo lo hizo para realizar carrera continua en solitario. Su presencia peligra en el duelo ante los catalanes, aunque Parreño tampoco pierde la esperanza. “A Lucas lo veo optimista. Está con energía, está dando pasos agigantados y lo veo bien; soy optimista también”, anunciaba mientras resaltaba el nivel de los potenciales recambios y el valor del grupo. “Tenemos una plantilla muy larga, todos son muy competitivos y la gente que no está disfrutando de minutos se los merece, porque se entrenan como animales. Queremos que todos estén al cien por cien y la enfermería esté vacía. Es lo que deseamos: remar todos juntos”, analizaba. Los que sí se incorporaron ayer al trabajo fueron Balenziaga, tras superar unos problemas físicos, y José Ángel, después de ausentarse por el nacimiento de su segundo hijo.