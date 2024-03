Cornellà-Deportivo, entre el vértigo y la vida sin Lucas

De depredador a resiliente, de tenerlo todo a echar de menos a la pieza que da sentido a su juego. El Dépor afrontará el sábado (16.00 horas) ante el Cornellà su segunda prueba consecutiva a domicilio, su segundo duelo seguido sin Lucas Pérez, el futbolista más determinante de la categoría. Todo dentro de un cambio de paradigma, todo en una nueva fase en la que aún se está adaptando a su nuevo rol de líder. De estar a diez puntos de la cabeza a mirar a todos por el retrovisor. De luchar por lo que codiciaba a defender lo que ya tiene en sus manos. Los perseguidores aprietan y la exigencia de un “camaleónico” Cornellà será superior a la del colista Rayo Majadahonda. Un cóctel peligroso para las aspiraciones blanquiazules.

Eso sí, esta vez el Dépor de Idiakez podrá contar con David Mella. El zurdo de Espasande no estuvo la semana pasada en Madrid y, a pesar de que Davo entendió lo que requería el partido y fue capaz de crear peligro por la derecha, la capacidad de desequilibrio de uno y otro es muy diferente. El canterano no jugó el partido de ida, tampoco lo hicieron Yeremay, Barbero o el propio Lucas. Y ese duelo es el mejor ejemplo, por omisión, de la capacidad que tiene este cuarteto para generar peligro, para hundir defensas y para ensanchar el campo. El Cornellà, esforzado en las ayudas y capaz de cerrar pasillos interiores, creó un embudo en el ataque coruñés con una defensa de cinco que dejó al Dépor seco, sin crear ocasiones. Un empate y gracias, más de un susto para Riazor protagonizado por un Clau Mendes que será el sábado de nuevo la gran amenaza. Pero esta vez los catalanes no lo van a tener tan sencillo al tener enfrente a un ariete de verdad y a dos extremos de los que generan muchas preocupaciones. Hugo Rama será el encargado de completar el cuarteto en otra prueba para el mediapunta, elogiado por Idiakez y radiante esta semana, aunque con la necesidad de dar un paso más vigoroso al frente en su juego.

Será un Dépor que amenaza más que en la primera vuelta, a pesar de la baja de Lucas, pero eso no significa que se vaya a encontrar una alfombra roja en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, propiedad del Espanyol. El Cornellà es un grupo humilde, pero engrasado y con la ideas claras. El Barcelona Atlètic sudó para ganarle la semana pasada en la que es su única derrota en los últimos ocho partidos. Lleva tres duelos en casa sin encajar.

Donde no habrá color es, de nuevo, en la grada. 700 entradas vendidas a deportivistas y seguro que alguno más se colará. El Dépor, ese equipo que nunca fuera de casa, porque su gente viaja adonde haga falta. Una nueva prueba por el sueño de ascender. Muchas trampas en el camino y el mayor de los premios en la meta.