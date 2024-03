Sin riesgos para el líder del Dépor

Salvo sorpresa mayúscula, Lucas no estará mañana en la visita al Cornellà (16.00 horas) y se perderá su segundo partido consecutivo tras el de la semana pasada ante el Rayo Majadahonda. Imanol Idiakez no quiere correr riesgos con la rodilla del delantero coruñés y lo ha descartado para el compromiso en la ciudad deportiva del Espanyol. Más optimista se ha mostrado el técnico deportivista acerca del estado de David Mella, a pesar de la carga de minutos que ha soportado con la selección sub 19. Eso sí, no ha ocultado cierto malestar por la participación del canterano en el torneo de clasificación para la Eurocopa de la categoría.

“Creo que no va a estar todavía”, respondió Idiakez sobre la presencia de Lucas en Cornellà. “Está entrenándose, pero todavía tiene alguna molestia. Creo que no va a estar, igual mañana [por hoy] me llevo una sorpresa, pero creo que no”, afirmó ayer Idiakez tras el entrenamiento de la plantilla. Lucas volvió a trabajar al margen y salió a realizar algún ejercicio junto a uno de los fisioterapeutas en el tramo final de la sesión.

Idiakez, teniendo en cuenta que todavía faltan nueve jornadas para el final del campeonato, prefiere que el delantero se recupere con garantías antes que arriesgar. “Desde el sentido común a veces puedes forzar, pero siempre que el riesgo esté en unos límites aceptables”, reflexionó el técnico. “Merece la pena recuperar bien y en eso estamos. Lucas no hay duda de que si puede va para adelante, pero queda suficiente campeonato para que el riesgo no sea excesivo. Seguramente vamos a tener que esperar a la semana que viene”, insistió Idiakez sobre las molestias del coruñés en una rodilla.

El entrenador blanquiazul sí cuenta, en cambio, con David Mella, de regreso ayer a Abegondo tras participar en la fase de clasificación con la selección sub 19 para la Eurocopa de la categoría. El canterano, que se perdió el duelo ante el Rayo Majadahonda, ha disputado casi completos tres partidos. Idiakez manifestó que se encuentra bien, aunque deslizó una crítica a la carga de minutos que ha tenido. “Ha venido bien. Me lo he encontrado mejor de lo que me esperaba después de la cantidad de minutos que le han dado. Lo que pensé [sobre esos minutos] me lo voy a guardar para mí”, apuntó el vasco.

La semana pasada el equipo respondió pese a las bajas de Lucas y Mella, lo que a juicio de Idiakez representa una prueba de la profundidad de la plantilla. “Un equipo no pueden ser once, es la plantilla que tenemos. Eso es lo que nos hace buenos a todos. El otro día hubo bajas de jugadores que venían siendo importantes y el equipo hizo un buen trabajo. Siempre es una buena noticia”, subrayó. En ese sentido, en Cornellà habrá seis jugadores apercibidos de sanción, pero Imanol Idiakez no reservará a nadie. “Si se nos cae alguno, tenemos plantilla suficiente para afrontar los partidos. Es el único camino”.

“Mis matemáticas son sacar tres puntos en Cornellà”

El final del campeonato se acerca para el Deportivo, que encabeza la clasificación con un punto de ventaja sobre el Barça Atlètic, y afloran los cálculos sobre cuántos más necesitará para conquistar el ascenso directo. Imanol Idiakez reconoció que no es muy amigo de hacer cuentas, al contrario que otro entrenador deportivista como Fernando Vázquez, que solía acertar con sus pronósticos. “Es que Fernando era profesor y sabía de matemáticas, pero yo no tengo ni idea”, bromeó. “Yo pienso en sacar tres en Cornellà, esas son mis matemáticas. Si seguimos así, nos llegará. Queda mucho”, manifestó el técnico blanquiazul acerca de la visita mañana (16.00 horas) al conjunto catalán. Idiakez tampoco se fija en los rivales en esa carrera por el ascenso directo. Deportivo y Barça Atlètic han calcado sus números en la segunda vuelta del campeonato, pero el entrenador blanquiazul prefiere no centrarse en ningún otro aspirante en particular. “Miramos al Cornellà. Me voy a repetir, pero es el único camino que entendemos. Cada semana la cosa cambia. Cuando uno pierde, parece que deja ser rival, pero no es así. Queda tanto y tantos enfrentamientos directos, que nosotros solo podemos centrarnos en el siguiente partido y en nuestro trabajo. Si nosotros hacemos nuestro trabajo, nos alegraremos de los posibles pinchazos, pero primero tenemos que hacer nuestro trabajo”, aseguró Idiakez acerca del resto de equipos de la zona alta.