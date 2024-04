Iván Barbero reina en el área rival

En los tiempos de más grises, aquellos en los que el Deportivo no se reconocía cuando miraba su figura en el espejo, Idiakez echaba de menos en sus papeles una pieza con la que conquistar las áreas. El fútbol, caprichoso, carece de empatía hacia lo que sucede fuera de ambas cajas. No importa lo mucho y bien que un equipo conquiste cada porción de campo si donde se decide todo, un equipo no es ganador. Y ahí los blanquiazules cuentan con un rey que ya es su máximo goleador con diez dianas.

Ocho goles en 909 minutos para un delantero es una cifra muy destacada. Pero Iván Barbero en Teruel se encargó de alcanzar una cifra incluso más redonda. Si el Dépor temía echar de menos a su capitán, el de Roquetas del Mar se ha encargado de impulsar al equipo coruñés en uno de esos días feos que tienden a atascarse. Su habilidad en el área es un atajo hacia las victorias y cuando más se le volvió a necesitar, el 9 hizo, precisamente, de 9. En el primero, Barbero se emparejó con el lateral diestro a sabiendas de que sería su mejor víctima. Así, aprovechó su cuerpo para hacerse hueco y fusilar a Konaté. No era suficiente. El almeriense baila sobre la línea del fuera de juego con la habilidad de un contorsionistas. Y así encontró en Yeremay su mejor socio. El canario filtró y el ariete definió, esta vez con un recorte sobresaliente. No es solo un rematador.

El mejor Deportivo, el más líder, es también el que domina las áreas con mayor contundencia. La propia, con una pareja de defensas sobresaliente y una estructura en la que prima lo colectivo; y la ajena, con recursos de otra categoría. La velocidad y descaro de Mella, la magia e inventiva de Yeremay mezclan a la perfección con un delantero centro que cada día destapa un recurso extra en su fútbol. Barbero superó una lesión grave y volvió a tiempo para ser decisivo. Para ser actor principal.

