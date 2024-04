La Cultural, origen de la resurrección del Dépor

Hace tres meses que el Deportivono pierde un partido. Fue en León, ante la Cultural, su rival este sábado (19.00 horas) en Riazor. Aquella derrota en el último partido de la primera vuelta dejó al equipo en una situación delicadísima, a diez puntos del liderato y fuera de las posiciones de play off. Trece jornadas después el conjunto de Imanol Idiakez ha encadenado once victorias y dos empates, se ha colocado líder y no solo ha enjugado la desventaja que poseía sino que posee seis puntos de margen sobre el segundo. De desahuciado ha pasado a favorito luego de una metamorfosis de juego y resultados que lo colocan en una posición de privilegio para las seis jornadas que restan.

La prueba de la resurrección es que, después de los resultados del pasado fin de semana, al Deportivo le bastaría con ganar los cuatro partidos que le faltan por disputar en Riazor (Cultural, Arenteiro, Barça Atlètic y Real Unión) para proclamarse campeón y ascender de manera directa. El hecho de que uno de ellos sea ante el filial azulgrana le otorga esa posibilidad hasta hace no mucho impensable.

A mediados de enero, tras esa derrota en el Reino de León, la cabeza de la clasificación estaba a diez puntos y obligaba al equipo blanquiazul a una remontada casi imposible. Entonces el líder era la Ponferradina, a la que ahora aventaja en ocho. El Dépor tenía que superar los números que habían logrado en la segunda vuelta los dos anteriores campeones del grupo, Racing de Santander y Racing de Ferrol, que en las campañas anteriores lograron 45 y 42 respectivamente para obtener el billete a la Segunda División.

A falta de seis jornadas para el final de la temporada regular, el Deportivo suma ya 35, pero necesitará seguir descontando en su carrera hacia una remontada de récord en la que muy pocos confiaban al final de la primera mitad del campeonato.

Imanol Idiakez estaba por entonces cuestionadísimo, pero recuperó las piezas necesarias a tiempo para que el engranaje empezara a funcionar. Las recuperaciones de Barbero y Yeremay, sumadas a la irrupción de Mella como integrante de pleno derecho de la plantilla, hicieron que el Deportivo despegase. Lucas empezó a marcar después de una primera vuelta de sequía y el equipo encadenó goleadas que le han llevado hasta una posición de ensueño antes de recibir a la Cultural el sábado en Riazor. Una victoria podría suponer el giro completo para el equipo desde aquella derrota hace tres meses en León en la que prácticamente se tocó fondo.

Entradas agotadas para el sábado

El Deportivo ha agotado las entradas disponibles para el partido de este sábado (19.00 horas) contra la Cultural Leonesa en Riazor. El estadio presentará una gran entrada para un partido trascendental y es probable que supere la afluencia del compromiso ante el Lugo, en el que la asistencia estuvo por encima de los 28.000 espectadores. Riazor ha promediado en los últimos partidos entradas por encima de los 25.000 aficionados y este sábado podría batir un nuevo récord en la categoría para un partido en el que los deportivistas llegarán líderes destacados con seis puntos de ventaja sobre el Barcelona Atlètic. La posibilidad de conseguir una localidad para el partido dependerá ahora de las que puedan ser liberadas por los abonados. El club ha iniciado una campaña en los últimos partidos disputados en Riazor para que aquellos socios que no tienen pensado acudir ponga su asiento a disposición del Deportivo para que pueda ponerlas a la venta. El objetivo para el partido contra la Cultural será superar los 28.112 espectadores que estuvieron en la cita frente al Lugo y que suponen no solo la asistencia más alta de la temporada sino también de un encuentro de liga regular en la categoría. En los dos últimos compromisos en Riazor, ante Sabadell y Unionistas, la entrada estuvo por encima de los 26.000.

