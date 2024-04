A la espera de un dictamen sobre Ximo

Imanol Idiakez ya sabe que no podrá contar con Yeremay Hernández y que recuperará a Raúl Alcaina para el duelo de este sábado, pero se mantiene la incógnita de lo que ocurrirá con Ximo Navarro. El lateral diestro tuvo que pedir el cambio en el enfrentamiento frente al Teruel al notar un calambre en la parte posterior de una de sus piernas, tal y como reveló el técnico, y está pendiente de una evaluación completa de los médicos. No hubo parte de los galenos en la jornada de ayer y se espera que haya hoy un poco de claridad en torno a su situación, ya sea en forma de comunicación médica o de que vaya dando pasos progresivos para ir incorporándose a la dinámica de trabajo del equipo. El ex de Alavés y Mallorca es, como mínimo, duda para el duelo de este fin de semana en Riazor frente a la Cultural Leonesa. Si no llegase a tiempo, Idiakez debería buscar un sustituto y los pretendientes a ocupar ese puesto serían Paris Adot y Jaime Sánchez.