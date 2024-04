Ainhoa Marín: “Lo que queremos es ganar, que no nos puedan los nervios”

El Deportivo Abanca afrontará este domingo (12.00 horas) contra el Cacereño la posibilidad de ascender a la Liga F. Una victoria le garantiza regresar a la máxima categoría, pero le bastaría con igualar el resultado del Espanyol en su enfrentamiento con el Barcelona B. Ainhoa Marín, una de las jugadoras más destacadas del conjunto blanquiazul, reconoce la “ilusión” en el vestuario antes de una cita así. “Estamos ilusionadas, la semana lo merece. Es una semana más extraordinaria, pero me sorprende que estamos intentando llevarla con esta naturalidad. Nos veo bastante centradas en lo que va a poder ser y lo que queremos ganar. Me gusta ver eso en el equipo y me hace estar más tranquila”, afirmó la jugadora.

El Dépor Abanca tiene ante sí la posibilidad de sacarse la espina de la última temporada, en la que el ascenso se escapó en el play off. “Sabemos que tenemos un pasado en el que no se pudo y queremos hacer las cosas bien esta vez. Lo que queremos es ganar y hay que ir a por ello. Que no nos puedan los nervios”, afirmó Marín.

El Dépor Abanca volverá a jugar en Riazor después en la cita contra el Europa y con la posibilidad de celebrar el ascenso de categoría. “Para mí es un orgullo. Me da un empujón. Es un estadio histórico y esos alicientes me hacen dar un poco más de mí. El club nos da esa oportunidad y mi manera única de poder compensar eso es haciendo lo que mejor sé. Tanto mis compañeras como yo pensamos en esa línea. Ese empujón de devolver al club lo que me está dando”, indicó.