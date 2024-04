Yeremay y el Deportivo, unidos hasta 2030

El Dépor y Yeremay unen sus caminos hasta 2030. El canario, que llegó con 14 años y ahora tiene 21, había firmado un nuevo contrato el pasado verano y lo amplía, de nuevo, para las próximas seis temporadas, además de esta que ya se acerca a su final. El extremo, acompañado por el director deportivo Fernando Soriano, explicó que está “muy feliz de poder estar muchos años aquí”.

Anuncio de la renovación de Yeramay en el estadio de Riazor / Iago López

El club coruñés ha apostado fuerte por el jugador en años de contrato y cantidades, algo que sumado a la buena marcha del equipo y al hecho de estar acariciando la Segunda División, empujaron a todas las partes a adelantar procesos y al acuerdo final. Ha habido fuerte interés de varios equipos, más aún que el pasado verano. Hay una mejora salarial y no se incrementan en exceso las cantidades para una hipotética salida de la entidad.

Yeremay va camino de ser el jugador franquicia para los próximos años. Heredó el 10 como muestra de fe por parte de la directiva y en el campo ha recogido el guante con actuaciones a la altura: “Comparado con las anteriores (ampliaciones de contrato) he crecido mucho. Me queda mucho por aprender y mucho que mejorar. Estoy muy contento con la temporada que estoy haciendo. Quedan seis partidos y ojalá pueda hacerlo muy bien y después, si tenemos la suerte, decir que sí hice una buena temporada”, explicó Peke.

Xane Silveira

Tiene claro que todo lo que está sucediendo es fruto de su trabajo y nadie le ha regalado nada: “No me han mimado. Todo lo que está pasando ha sido porque me lo he ganado, no porque nadie haya dicho ‘toma y te lo regalamos’. He tenido que cambiar muchas cosas en mi vida y también en el fútbol para que todas estas cosas que me están pasando sucedan. Lo que hago, lo hago porque trabajo para esto”.

Acompañado de su novia y algunos amigos, en la sala de prensa de Riazor explicó que lo primero que hizo al renovar fue llamar a su “familia” y a sus representantes, quienes siempre le apoyaron, aunque en alguna ocasión le propusieron buscar una salida de A Coruña ante la falta de oportunidades. Él, sin embargo, estaba decidido a triunfar: “El que toma la decisión soy yo. Cuando no jugaba y cuando no contaba para el equipo, me decían que podíamos irnos, pero yo siempre decía que no. Yo no me iba a rendir y aquí estoy”.

Soriano también habló sobre una renovación de la que no desveló cifras, aunque será un contrato ascendente, según la categoría en la que milite el equipo. “Es un esfuerzo por parte de todos. Es una cosa de ir de la mano. De saber que unimos nuestro crecimiento como club a lo profesional y a lo personal con jugadores que sienten el club como el que más”, comentó el director deportivo. A lo que añadió que quieren que “los jugadores referencia estén lo máximo posible con nosotros”.

Preguntado por su compañero David Mella, Yeremay dijo que “ojalá renueve” y Soriano explicó que “cada negociación lleva su proceso” y que esa se está cocinando.

El club blanquiazul mostró un vídeo en el que Yeremay también habló de cómo siente la renovación: “Me quedo con la gente, que es muy cercana y muy buena conmigo. Todavía estoy en deuda con el club, no he devuelto todo lo que me han dado, por eso quiero seguir aquí y renovar. Espero estar hasta 2030 y vivir cosas muy buenas con todo el deportivismo”.

Jairo y Mella, operaciones por cerrar

La renovación de Yeremay Hernández es la última de una avalancha de nuevos contratos que se han firmado en los últimos meses y que afectan sobre todo a los jugadores de la cantera. Iano Simao, Martín Ochoa, Diego Gómez, Kevin Sánchez, Diego Villares, Dani Barcia... Son muchos los que han pasado por la base y han estampado su firma en nuevas vinculaciones de larga duración. Tras la operación del canario, solo quedan dos negociaciones abiertas de este tipo por cerrar, que son las que afectan a David Mella y a Jairo Noriega. Atar al extremo es una prioridad desde hace meses, pero tiene contrato hasta el 30 de junio de 2026 y es una negociación que no se resolverá a corto plazo. La del mediapunta es más urgente porque acaba este mes de junio. Ya en otro rango de edad, el club debe definir las situaciones de dos treintañeros como son Pablo Martínez y Lucas Pérez.