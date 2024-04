Paula Gutiérrez: “Que con nosotras entre más gente que en Primera habla de lo que engancha el Dépor”

Paula Gutiérrez (Viladencans, 2001) cumple su tercera temporada en el Deportivo Abanca convertida en una de esas jugadoras sobre las que el club pretende construir su proyecto de regreso a la elite. Renovada hace unas semanas hasta 2026 —ya lo había hecho antes por dos temporadas también— afronta este domingo (12.00 horas) ante el Cacereño la posibilidad de culminar un ascenso que el curso pasado se escurrió entre los dedos.

¿Cómo lleva la semana? ¿Nerviosismo, ilusión o una mezcla de las dos?

Nerviosismo ninguno. Más que nada son ganas. Llevamos mucho tiempo luchando por este objetivo y ver que esta semana hay muchas probabilidades de que se pueda dar hace que todo el equipo esté con ganas de que llegue ya el domingo.

Lo han visto cerca antes de esta jornada, ¿puede la tensión en estas situaciones?

Lo hemos podido cerrar mucho antes, pero cuanto más se acerca el tramo final de la temporada se pone todo más complicado. A veces tenemos la costumbre de ganar siempre y le damos mucha normalidad, pero tiene mucho valor, porque todos los rivales se empiezan a jugar algo. Es inevitable que la tensión a veces nos impida jugar lo liberadas que a lo mejor jugaríamos en otra situación, pero ya llevamos muchas jornadas y tenemos que meternos en la cabeza que siempre la hemos tenido. Así de esa forma jugaremos lo más libres que podamos.

¿Se liberaron con el gol contra el Athletic después de un partido tan tenso y disputado?

Cuando el partido se encalla hay mucha tensión y nerviosismo. Lo vimos en la celebración, que fue de liberación y de ganas. Nos gustaría cerrar los partidos antes, pero cuando se complican tenemos un poco la sensación de ir a remolque.

El Athletic estaba descendido y les puso en muchos aprietos, el Cacereño llega salvado. ¿Esperan que venga a disfrutar de la experiencia de Riazor?

Vienen sin jugarse absolutamente nada, pero sabemos que es un equipo muy intenso, que nos va a poner las cosas difíciles. Ya lo vimos el año pasado en la liga y durante los play offs. No creo que vengan a no jugarse nada, todo el mundo quiere ganar y poner contra las cuerdas al equipo al que te enfrentes.

Será el segundo partido consecutivo en Riazor esta temporada, la temporada pasada prefirieron seguir en Abegondo. ¿Qué ha cambiado?

Va un poco por sensaciones del equipo y del cuerpo técnico. El año pasado habíamos jugado solo el Teresa Herrera y Abegondo siempre ha sido nuestra casa. Quizá nos sentíamos ahí más fuertes. Este año habiéndolo vivido todas un poco elegimos Riazor y creemos que va a ser el mejor escenario posible.

Usted ya ha jugado varias veces en el estadio, ¿cómo lo vivió?

Riazor es distinto a lo que se vive en el fútbol. Ya vemos la entrada a los partidos en Primera RFEF e incluso con nosotras entra más gente que a muchos partidos de Primera División femenina. Eso habla muy bien de la ciudad, de la afición y de lo que engancha el club.

¿Esperaba que hubiera casi 8.000 aficionados en las gradas contra el Europa?

No sabía cuánta afición iba a entrar, pero creo que se promocionó bien, que el club hizo bien las cosas y por ese lado no me sorprende, pero es verdad que a un partido de Segunda División entren 8.000 personas dice mucho.

¿Esperan más este domingo y superar un récord?

Es un escenario atractivo, es la fiesta de las peñas, es la opción con más probabilidades de que se materialice el ascenso y creo que estamos enganchando a gente. A quien me lea le animo a venir porque nosotras estamos encantadas de darle una alegría.

¿Qué supondría el ascenso después de tres temporadas en el club?

Cuando renové lo que más resalté fue la palabra compromiso. Creo que el Deportivo Abanca es un club para estar en Primera División, ya no solo por las condiciones que nos ponen como club, sino por la calidad humana y profesional. Creo que ha sido muy injusto que haya estado tres años fuera de esa Primera División, pero al final estamos muy cerquita de conseguirlo.

Ya es la segunda ocasión en la que renueva, ¿todo eso influye?

Todo tiene que ver. Cuando estás en un sitio y te sientes querido y valorado las futbolistas lo valoramos. Mi idea principal era seguir aquí porque estoy contenta y feliz.

Llegó muy joven y en una etapa de reconstrucción del equipo tras el descenso en 2021, ¿cuál era su objetivo?

Siempre resalto el mismo concepto: volver a sentirme futbolista. Salí del Barça B a Primera División, al Madrid CFF, y me encontré el papel del que no juega. Salí en busca de minutos y para volver a sentirme bien. La confianza también que a lo mejor había perdido y la importancia que al fútbol femenino no se da en otros clubes tanto como aquí.

Irene Ferreras siempre la ha colocado como una pieza fundamental para el proyecto...

Estoy muy agradecida por su confianza, pero también la que tuve de Miguel Llorente, Rocío Candal, Pablo [Pereiro] y Manu Sánchez. No me quiero olvidar de ninguno.

También ha ido evolucionando, de pivote a interior y mediapunta...

La primera temporada con Miguel Llorente jugué más de pivote, más posicional. En la segunda seguía ahí, pero un poco más con Henar. Poco a poco he ido teniendo más libertad. Mientras juegue y pueda ayudar me da igual dónde hacerlo, pero es verdad que más arriba y con más libertad me siento más cómoda.

¿Ya han hecho alguna promesa en caso de ascenso que se pueda contar?

No (ríe). Nos centramos en el día a día. Fíjate si nos está costando que ya llevo tres años aquí. Así que promesas hasta que pase prefiero no hacerlas.