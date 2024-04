El Fabril, a la batalla de O Vao

El Fabril llega a la recta final de Segunda RFEF y no disfruta de la situación relajada que le gustaría tener. Ha puntuado donde a lo mejor no pensaba hacerlo, se ha llevado también más de un revolcón inesperado y doloroso. No será, además, cómodo ninguno de los tres partidos que le quedan por disputar. Algunos por el escenario, otros por el rival o por la necesidad que le puede acompañar hasta el último instante. Con tres puntos de ventaja sobre el play out, el primero que le retará será el Coruxo esta tarde a las 17.00 horas en O Vao, un campo que no es nada cómodo para nadie y menos para un filial en pleno proceso de aprendizaje como es el Fabril.

El equipo vigués lleva muchos años en la categoría y ha vivido de todo. Ha peleado hasta la extenuación para salvarse, ha luchado por el ascenso. Está acostumbrado a cualquier tesitura y justo su trayectoria esta temporada es de menos a más. Ahora mira con holgura a la zona baja y tiene opciones de colarse en play off de ascenso a Primera RFEF. En un equipo en crecimiento en un campo que exige por entorno y condiciones, el Fabril necesita al menos puntuar y cuenta con la importante alta de Jairo tras cumplir sanción. Se perderán, de nuevo, el duelo Vilán y Martín Ochoa por lesión, y Rubén López, porque ha sido reclutado por el primer equipo. El refuerzo será, de nuevo, Adrián Guerrero, un juvenil de segundo año en el que hay depositadas muchas esperanzas y que está ayudando desde el banquillo para ofrecer alternativas al juego de banda. “Que venga lo asumimos con normalidad. Creemos que nos puede ayudar y que le puede venir bien para su progresión”, apuntaba Gilsanz de un jugador de banda de 18 años que debutó el pasado fin de semana en Segunda RFEF con el filial.

Quien también se crio en la cantera de Abegondo fue David Añón, quien casi dobla en edad a Guerrero y que será una de las amenazas del Coruxo en el duelo de esta tarde. No será el único exfabrilista, ya que Davo será con toda seguridad el ariete titular. El ariete de Redondela es muy querido en la caseta de Abegondo y está viendo puerta con facilidad esta temporada. Ha logrado ya diez tantos. Óscar Gilsanz reconoce su nivel y el de algunos de sus compañeros en las filas verdes: “Ellos dos, Mateu, Pitu... Es un club que lleva muchos años en la categoría, que tiene la capacidad de adaptarse muy bien a los partidos, que es fiable defensivamente y que muestra buen pie a la hora de crear”.

El Fabril debe minimizar sus errores defensivos y, sobre todo, acertar más de cara a puerta, su talón de Aquiles este año. Kevin estará en punta, rodeado de un potente arsenal: Diego Gómez, Mati Castillo, Jairo Noriega, Mario Nájera, Álex Alfaro... Primera final en unas semanas sin descanso para el filial. Pontevedra y Oviedo Vetusta también le esperan. La salvación se juega hoy y se juega los dos próximos fines de semana. No hay descanso para el Fabril.