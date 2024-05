El talento del Dépor, de moda en Las Rozas

Las categorías inferiores de España tienen sello blanquiazul. Este viernes Lucía Rivas arrancará en Suecia la fase final de la Euro sub 17, con partidos ante Portugal, Polonia y Bélgica. La orzanista Antía Veiga se concentrará hasta el cinco de mayo para dos amistosos con la selección sub 15. En el apartado masculino, Kevin Sánchez, asiduo con la sub 19, ha sido citado entre el 6 y el 8 de mayo para unos entrenamientos en Alfaz del Pi (Alicante). Saltando el charco, Michi anotó un doblete con Venezuela sub 20.