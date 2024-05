El Deportivo: la fuerza de un grupo

Más allá del once de carrerilla que cualquier aficionado hoy podría recitar, el regreso del Dépor a Segunda se fundamenta en la fuerza de un grupo que ha sabido responder en cada partido y entrenamiento. Idiakez se ha cansado de destacar la profesionalidad de futbolistas como Salva Sevilla o Berto Cayarga que han tenido poco protagonismo en la segunda vuelta.

Davo, Salva Sevilla, Alcaina, Luis Quintero, Pablo Muñoz y Retuerta. / LOC

Las lesiones cercenaron la posibilidad de contar con muchos activos en la primera, sobre todo por las bajas de larga duración de Yeremay, Barbero e incluso Mella, antes de dar el salto definitivo. Cuando volvieron todos, Idiakez cerró su círculo.

Jaime, Paris Adot, Pablo Valcarce, Cayarga, Barcia e Iano Simao. / L.O.

Son 21 los futbolistas que no entran en esos once de carrerilla cuando tenía a todos disponibles en la segunda vuelta. Unos con una importancia capital (Davo) y otros que no han jugado aún (Eric Puerto o Alberto Sánchez) pero que fin de semana tras fin de semana ocuparon el banquillo a la sombra de Germán Parreño o Mackay.

Cayarga, Rubén, Martín Ochoa, Kevin Sánchez, Diego Gómez y Jairo Noriega. / L.O.

La temporada del Dépor y la continuidad de Idiakez en el banquillo no se pueden entender sin Antonio David Álvarez Rey. Sus goles sobre la hora en las semanas finales de 2023 ante Barça Atlètic y Arenteiro marcaron un punto de inflexión.

Eric Puerto, Ian Mackay y Alberto Sánchez. / L.O.

Fueron también importantes durante el ejercicio Jaime, en su papel de jugador polivalente en el centro de la zaga, el lateral y el mediocentro; Hugo Rama, como recambio en la media y ante la baja de Lucas; Paris Adot, cuando buscó soluciones en el lateral derecho; Salva Sevilla, cuando intentó sin éxito que el fútbol del equipo creciese por dentro; o Rubén López y Raúl Alcaina, para aportar oxígeno en la media y en el ataque en los tramos finales de los partidos.

Jairo jugó solo en Copa. Además de estos 21 futbolistas, fueron convocados en algún partido de liga sin llegar a debutar los fabrilistas Lache, Marotías, Barba, Mati Castillo y Puerto e Isi Gómez, antes de ser rescindido.