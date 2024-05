Mackay, tras ser excluido del cuadro de honor del ascenso del Dépor: "No me parece bien, pero tendrán sus motivos"

Casi minutos después de consumar el ascenso los jugadores del Dépor se enfudaban una camiseta conmemorativa en la que se puede leer por detrás los nombres de los jugadores que consiguieron la hazaña. El club incluyó en la relación al dorso a los futbolistas que acabaron la temporada, a pesar de haber llegado en el mercado de invierno, y no a los que estuvieron en el primer tramo, entre ellos Ian Mackay, Retuerta o Pablo Muñoz. Esa prenda y una bufanda con los mismos motivos se pueden adquirir en la Deportienda. El meta coruñés, ahora en el Eldense, no forma parte de ese cuadro honor, a pesar de haber sido capitán en las últimas temporadas y tras su espinosa salida en enero vía rescisión. "Que hagan lo que quieran, es la realidad. Pase página desde que me fui de allí. No me parece bien, esa realidad siendo capitán como fui y siendo de allí, pero ellos tendrán sus motivos y sabrán por qué lo hacen. Si ellos no creen conveniente que salga en eso, pues ya está", apuntó en una rueda de prensa en Elda en la que también se mostró agradecido a sus compañeros, sobre todo a Lucas Pérez: "Me quedo con el trato de mis compañeros que todos me llamaron para decirme que eso (el ascenso) también era mío. Estoy muy agradecido a Lucas, principalmente, porque fue el que lo hizo delante de todo el estadio. Él sabe que fui participante de eso porque sabe cómo lo pasé y que ayudé en todo lo que pude mientras estuve allí".

El portero, uno de los destacados en Segunda con el Eldense en los últimos partidos, también analizó su nueva etapa y cómo ha pasado página. "Es fútbol. Que se me juzgara por un partido solo (el de Castellón) me fastidiaba bastante y la gente que me conoce y que sabe de fútbol sabía que no era justo. Se me criticó por un partido en el que estuve muy mal y ya está. Sinceramente ya conseguí pasar página de eso", analizó mientras se enfocaba de nuevo en el presente. "Disfruto del fútbol desde que vine aquí y siempre lo digo: gracias al Eldense por darme la oportunidad y que siguiera confiando en alguien que parecía que estaba defenestrado. Claro que estoy disfrutando y mucho. Ya no es porque juegue o no juegue, pero es que desde que llegué aquí me sentí de nuevo futbolista, querido y eso es lo más importante para un futbolista, que la cabeza le funcione. Desde que estoy aquí tengo la suerte de que es así", razonó.